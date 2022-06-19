https://sputnik-georgia.ru/20220619/test-ko-dnyu-meditsinskogo-rabotnika-267614714.html

Тест ко дню медицинского работника

Тест ко дню медицинского работника

Ежегодно в третье воскресенье июня в России и в ряде других стран СНГ отмечается День медицинского работника, учрежденный в 1980 году 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T14:40+0400

2022-06-19T14:40+0400

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о профессии медработников.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тесты, интерактив, тесты