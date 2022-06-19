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Тест ко дню медицинского работника
Тест ко дню медицинского работника
Ежегодно в третье воскресенье июня в России и в ряде других стран СНГ отмечается День медицинского работника, учрежденный в 1980 году 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T14:40+0400
2022-06-19T14:40+0400
2022-06-19T15:01+0400
тесты
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о профессии медработников.
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тесты, интерактив, тесты
Тест ко дню медицинского работника
14:40 19.06.2022 (обновлено: 15:01 19.06.2022)
Ежегодно в третье воскресенье июня в России и в ряде других стран СНГ отмечается День медицинского работника, учрежденный в 1980 году
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о профессии медработников.