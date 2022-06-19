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https://sputnik-georgia.ru/20220619/test-ko-dnyu-meditsinskogo-rabotnika-267614714.html
Тест ко дню медицинского работника
Тест ко дню медицинского работника
Ежегодно в третье воскресенье июня в России и в ряде других стран СНГ отмечается День медицинского работника, учрежденный в 1980 году 19.06.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о профессии медработников.
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тесты, интерактив, тесты

Тест ко дню медицинского работника

14:40 19.06.2022 (обновлено: 15:01 19.06.2022)
CC BY 2.0 / JD Lasica / StethoscopeСтетоскоп
Стетоскоп - Sputnik Грузия, 1920, 19.06.2022
CC BY 2.0 / JD Lasica / Stethoscope
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Ежегодно в третье воскресенье июня в России и в ряде других стран СНГ отмечается День медицинского работника, учрежденный в 1980 году
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о профессии медработников.
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