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Убийство в Тбилиси - полиция задержала трех подозреваемых

Убийство в Тбилиси - полиция задержала трех подозреваемых

Подозреваемые были задержаны правоохранительными органами в течение нескольких часов после инцидента по горячим следам 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T17:10+0400

2022-06-19T17:10+0400

2022-06-19T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полицейские задержали трех фигурантов уголовного дела об умышленном убийстве 29-летнего жителя Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД.Один из задержанных обвиняется в "умышленном убийстве", "организации группового насилия", "недонесении об особо тяжком преступлении", "укрывательстве особо тяжкого преступления". Еще двое задержанных обвиняются в "недонесении об особо тяжком преступлении", говорится в сообщении.Им грозит от шести до 15 лет тюрьмы.Следствие установило, что у одного из обвиняемых были разногласия с родственником. С целью физической расправы над мужчиной обвиняемый в умышленном убийстве 17 июня встретился с тремя своими друзьями, раздал им дубинки, маски, куртки и на автомобиле, принадлежащем одному из сообщников, отправился к дому жертвы.Обвиняемый нанес жертве ножевое ранение в область груди. При этом раненый успел выстрелить из оружия в одного из нападавших. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Один из мужчин скончался, а второй - нападавший, остается под наблюдением врачей. Обвинение ему еще не предъявлено.Обвиняемые были задержаны правоохранительными органами в течение нескольких часов после инцидента по горячим следам. Полиция изъяла нож, дубинку и огнестрельное оружие в качестве улик.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии