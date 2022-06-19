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Убийство в Тбилиси - полиция задержала трех подозреваемых
Убийство в Тбилиси - полиция задержала трех подозреваемых
Подозреваемые были задержаны правоохранительными органами в течение нескольких часов после инцидента по горячим следам 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T17:10+0400
2022-06-19T17:10+0400
2022-06-19T17:10+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полицейские задержали трех фигурантов уголовного дела об умышленном убийстве 29-летнего жителя Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД.Один из задержанных обвиняется в "умышленном убийстве", "организации группового насилия", "недонесении об особо тяжком преступлении", "укрывательстве особо тяжкого преступления". Еще двое задержанных обвиняются в "недонесении об особо тяжком преступлении", говорится в сообщении.Им грозит от шести до 15 лет тюрьмы.Следствие установило, что у одного из обвиняемых были разногласия с родственником. С целью физической расправы над мужчиной обвиняемый в умышленном убийстве 17 июня встретился с тремя своими друзьями, раздал им дубинки, маски, куртки и на автомобиле, принадлежащем одному из сообщников, отправился к дому жертвы.Обвиняемый нанес жертве ножевое ранение в область груди. При этом раненый успел выстрелить из оружия в одного из нападавших. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Один из мужчин скончался, а второй - нападавший, остается под наблюдением врачей. Обвинение ему еще не предъявлено.Обвиняемые были задержаны правоохранительными органами в течение нескольких часов после инцидента по горячим следам. Полиция изъяла нож, дубинку и огнестрельное оружие в качестве улик.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Убийство в Тбилиси - полиция задержала трех подозреваемых
Подозреваемые были задержаны правоохранительными органами в течение нескольких часов после инцидента по горячим следам
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полицейские задержали трех фигурантов уголовного дела об умышленном убийстве 29-летнего жителя Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД.
Один из задержанных обвиняется в "умышленном убийстве", "организации группового насилия", "недонесении об особо тяжком преступлении", "укрывательстве особо тяжкого преступления". Еще двое задержанных обвиняются в "недонесении об особо тяжком преступлении", говорится в сообщении
.
Им грозит от шести до 15 лет тюрьмы.
Следствие установило, что у одного из обвиняемых были разногласия с родственником. С целью физической расправы над мужчиной обвиняемый в умышленном убийстве 17 июня встретился с тремя своими друзьями, раздал им дубинки, маски, куртки и на автомобиле, принадлежащем одному из сообщников, отправился к дому жертвы.
Обвиняемый нанес жертве ножевое ранение в область груди. При этом раненый успел выстрелить из оружия в одного из нападавших. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Один из мужчин скончался, а второй - нападавший, остается под наблюдением врачей. Обвинение ему еще не предъявлено.
Обвиняемые были задержаны правоохранительными органами в течение нескольких часов после инцидента по горячим следам. Полиция изъяла нож, дубинку и огнестрельное оружие в качестве улик.