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В Гори ограбили церковь - полиция задержала подозреваемого
В Гори ограбили церковь - полиция задержала подозреваемого
Злоумышленник украл деньги из двух ящиков для пожертвований в церкви Святого Георгия 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T18:26+0400
2022-06-19T18:26+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полицейские Шида Картли задержала 19-летнего жителя Гори, который обвиняется в краже денег из церкви, сообщает пресс-служба МВД,Об обвиняемом известно, что он был судим в прошлом и сейчас отбывал наказание условно.Следствие установило, что злоумышленник украл деньги из двух ящиков для пожертвований в церкви Святого Георгия, а также незаконно присвоили деньги, полученные от продажи свечей.За преступление предусмотрено максимальное наказание от трех до пяти лет лишения свободы.
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грузия, новости, происшествия, гори, мвд грузии
В Гори ограбили церковь - полиция задержала подозреваемого
18:26 19.06.2022 (обновлено: 18:39 19.06.2022)
Злоумышленник украл деньги из двух ящиков для пожертвований в церкви Святого Георгия
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полицейские Шида Картли задержала 19-летнего жителя Гори, который обвиняется в краже денег из церкви, сообщает пресс-служба МВД,
Об обвиняемом известно, что он был судим в прошлом и сейчас отбывал наказание условно.
Следствие установило, что злоумышленник украл деньги из двух ящиков для пожертвований в церкви Святого Георгия, а также незаконно присвоили деньги, полученные от продажи свечей.
За преступление предусмотрено максимальное наказание от трех до пяти лет лишения свободы.