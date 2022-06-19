https://sputnik-georgia.ru/20220619/v-gori-ograbili-tserkov---politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-267619622.html

В Гори ограбили церковь - полиция задержала подозреваемого

В Гори ограбили церковь - полиция задержала подозреваемого

Злоумышленник украл деньги из двух ящиков для пожертвований в церкви Святого Георгия 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T18:26+0400

2022-06-19T18:26+0400

2022-06-19T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полицейские Шида Картли задержала 19-летнего жителя Гори, который обвиняется в краже денег из церкви, сообщает пресс-служба МВД,Об обвиняемом известно, что он был судим в прошлом и сейчас отбывал наказание условно.Следствие установило, что злоумышленник украл деньги из двух ящиков для пожертвований в церкви Святого Георгия, а также незаконно присвоили деньги, полученные от продажи свечей.За преступление предусмотрено максимальное наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, гори, мвд грузии