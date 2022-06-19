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Юшков рассказал, как Канада усугубляет энергетический кризис в Европе - видео
Юшков рассказал, как Канада усугубляет энергетический кризис в Европе - видео
Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Индию и в целом наращивает экспорт энергоресурсов, несмотря на санкции 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T19:38+0400
2022-06-19T19:38+0400
2022-06-19T19:38+0400
россия
мультимедиа
видео
антироссийские санкции
северный поток-2
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Что происходит на рынке нефти? Почему газ продолжает дорожать даже в летние месяцы? Могут ли немцы начать процесс запуска газопровода "Северный поток 2"? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мультимедиа, видео, антироссийские санкции, видео, северный поток-2
Юшков рассказал, как Канада усугубляет энергетический кризис в Европе - видео
Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Индию и в целом наращивает экспорт энергоресурсов, несмотря на санкции
Что происходит на рынке нефти? Почему газ продолжает дорожать даже в летние месяцы? Могут ли немцы начать процесс запуска газопровода "Северный поток 2"?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.