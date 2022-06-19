https://sputnik-georgia.ru/20220619/yushkov-rasskazal-kak-kanada-usugublyaet-energeticheskiy-krizis-v-evrope---video-267606832.html

Юшков рассказал, как Канада усугубляет энергетический кризис в Европе - видео

Юшков рассказал, как Канада усугубляет энергетический кризис в Европе - видео

Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Индию и в целом наращивает экспорт энергоресурсов, несмотря на санкции 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T19:38+0400

2022-06-19T19:38+0400

2022-06-19T19:38+0400

россия

мультимедиа

видео

антироссийские санкции

северный поток-2

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Что происходит на рынке нефти? Почему газ продолжает дорожать даже в летние месяцы? Могут ли немцы начать процесс запуска газопровода "Северный поток 2"? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мультимедиа, видео, антироссийские санкции, видео, северный поток-2