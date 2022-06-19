https://sputnik-georgia.ru/20220619/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-267613077.html
Землетрясение произошло в Грузии
Землетрясение произошло в Грузии
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T13:07+0400
2022-06-19T13:07+0400
2022-06-19T13:07+0400
грузия
новости
происшествия
землетрясения в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252596964_0:64:3191:1859_1920x0_80_0_0_cce64426945d90d45d98adb2ee19e16a.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 12:43 по местному времени. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252596964_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4b5e86e7670a4c494a93deccf8e1ed79.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло в Грузии
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 12:43 по местному времени.
Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.