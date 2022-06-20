https://sputnik-georgia.ru/20220620/allergolog-dala-rekomendatsii-po-zaschite-ot-komarov-267637097.html

Аллерголог дала рекомендации по защите от комаров

Аллерголог дала рекомендации по защите от комаров

Некоторые люди жалуются, что комары "атакуют" их чаще, чем всех остальных 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T13:43+0400

2022-06-20T13:43+0400

2022-06-20T13:54+0400

новости

общество

советы врачей

здоровье

лето

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23175/65/231756546_0:144:1024:720_1920x0_80_0_0_1214849b083bff0b5ffe6f8be29f7521.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Миф о предпочтениях комарами людей с особой группой кровью развеян: единственное, что может иметь значение для этих насекомых, – это толщина кожи, заявила врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.Люди часто высказывают разнообразные гипотезы, касающиеся предпочтений комаров: кто-то полагает, что они чаще кусают людей с первой группой крови, а кто-то утверждает, что кровососущие выбирают людей с лишним весом. Но комары не имеют предпочтений, связанных с группой крови или комплекцией человека, уверена эксперт.Еще один миф: некоторые люди полагают, что комары любят выбирать в качестве жертв людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Медик утверждает, что и это неправда."Что касается алкоголя, конечно, он временно расширяет сосуды, но конкретной связи, что если вы выпьете, то вас обязательно покусают комары, нет", – прокомментировала эту гипотезу Ярцева.При этом толщина кожи может влиять не только на частоту укусов, но и на их последствия, продолжила аллерголог."На лодыжках, запястьях, в области шеи и лица укусы будут наиболее заметны, кожа там более тонкая, малейший отек ощущается и чешется больше. Главное – не расчесывать место укуса", – предупредила Ярцева.Явно выраженная реакция на укусы характерна также для аллергиков, уточнила она. Врач посоветовала обрабатывать отекшие места средствами против зуда и охлаждающими кремами."Можно приложить холод, помазать охлаждающим кремом или средством против зуда, выпить антигистаминный препарат, если у вас сильная реакция", – сказала Ярцева.Аллерголог рекомендует предотвращать укусы комаров с помощью специальных аэрозолей и спреев."Вы можете побрызгаться специальными спреями, выбрать более закрытую одежду. В помещении помогают аэрозоли, средства горения (свечи. – Прим. ред.), которые имеют определенный запах и отталкивают насекомых", – резюмировала Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, общество, советы врачей, здоровье, лето, здоровье