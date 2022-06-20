https://sputnik-georgia.ru/20220620/bulvar-kurorta-ureki-na-chernomorskom-poberezhe-gruzii-polnostyu-obnovlen-267648200.html

Бульвар курорта Уреки на Черноморском побережье Грузии полностью обновлен

Бульвар курорта Уреки на Черноморском побережье Грузии полностью обновлен

Проект финансировался правительством Грузии, и его стоимость составляет 3,1 миллиона лари 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T16:47+0400

2022-06-20T16:47+0400

2022-06-20T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Бульвар и центральные улицы курортного поселка Уреки на берегу Черного моря полностью обновлены - работы провел Фонд муниципального развития при министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии.В ходе работ на бульваре проведена реконструкция центрального входа бульвара, пешеходной дорожки, велодорожки, наружного освещения, главной площади у центрального входа и малой площади, пространства для открытых сезонных кафе и коммерческих объектов, а также полный демонтаж и обустройство новых общественных туалетов.Также были реконструированы выезды, соединяющие улицу Такаишвили и бульвар, обустроены малые архитектурные формы и бульварный инвентарь, детская и спортивная площадки.Проект финансировался правительством Грузии, и его стоимость составляет 3,1 миллиона лари (более 1 миллиона долларов).Обновленный бульвар вместе с местными властями посетил первый заместитель исполнительного директора Фонда муниципального развития Грузии, а также директор "Компании по управлению твердыми отходами Грузии" Георгий Шухошвили."Побережье Гурии готово принять туристов в комфортной и обустроенной обстановке", - сказал Шухошвили.Он также отметил, что "Компания по управлению твердыми отходами Грузии" ежедневно проводит обслуживание береговой линии Гурии, для чего мобилизуется соответствующее оборудование, в том числе пляжеуборочная машина Beach Tech.В настоящее время на работах по очистке береговой линии занято до 180 местных жителей.Уреки расположен в 60 километрах к северу от Батуми и в 10 километрах к югу от Поти. Уреки является одним из самых популярных приморских курортов Грузии. Знаменит своими пляжами с магнитными песками.

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грузия, новости, общество, уреки, фонд муниципального развития