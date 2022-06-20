https://sputnik-georgia.ru/20220620/chasti-tbilisi-vremenno-ogranichat-elektrosnabzhenie--267627357.html

Части Тбилиси временно ограничат электроснабжение

Части Тбилиси временно ограничат электроснабжение

"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт: после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T10:02+0400

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теласи

компания "теласи"

грузия

новости

общество

электроэнергия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Части Тбилиси подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением различных работ 20 июня, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Крцаниси в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Крцаниси.В Сабурталинском районе сбои в электричестве ожидаются с 10:00 до 18:00 на аллее Агмашенебели (частично), в селе Дигоми, ул. Андроникашвили, 13 ассирийских отцов и Чхиквадзе.В районе Дидубе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей III квартала Дигомского массива (частично), пр. Акакия Церетели (частично) и ул. Хошараули.Что касается района Ваке, там ограничение электроснабжения с 10:00 до 18:00 ожидает население поселка Цкнети (частично).В Исанском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Шираки, Леха Качинского, Ацкури, Шорапани, Кошковани, Дзевери, Дзеглеви и Джавахети.В Самгори - с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей верхнего плато третьего массива Варкетили (частично).Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, электроэнергия, тбилиси