https://sputnik-georgia.ru/20220620/goriyskiy-sud-priznal-vinovnymi-obvinyaemykh-v-ubiystve-kennedi-267632245.html

Горийский суд признал виновными обвиняемых в убийстве Кеннеди

Горийский суд признал виновными обвиняемых в убийстве Кеннеди

Меру наказания для несовершеннолетнего суд изберет с учетом Кодекса правосудия несовершеннолетних в ближайшие дни 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T12:02+0400

2022-06-20T12:02+0400

2022-06-20T12:26+0400

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убийство кеннеди

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Горийский районный суд признал виновными всех пятерых фигурантов дела об убийстве гражданина Великобритании Томаса Кеннеди, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Тело 28-летнего Томаса Кеннеди было обнаружено 8 октября 2021 года в реке у села Квахврели Горийского района. Полиция задержала подозреваемых спустя два дня.Четверо, в том числе несовершеннолетний, были признаны виновными в умышленном убийство при отягчающих обстоятельствах и групповом разбое. Один получил 21 год тюрьмы, а двое – по 20 лет. Меру наказания для несовершеннолетнего суд изберет с учетом Кодекса правосудия несовершеннолетних в течение семи дней. Еще они фигурант дела получил шесть лет тюрьмы за недонесение об особо тяжком преступлении. Согласно материалам дела, 7 октября 2021 года в городе Гори четверо человек, среди которых был несовершеннолетний, напали на гражданина Великобритании, с применением насилия отобрали у него мобильный телефон, банковскую пластиковую карту и наличные деньги.В целях сокрытия преступления злоумышленники нанесли британцу множественные телесные повреждения, а после утопили в реке Мтквари (Кура). Следствие также установило, что обвиняемые рассказали о случившемся своему другу, который не сообщил в полицию об этом особо тяжком преступлении. Томас Кеннеди был студентом одного из музыкальных колледжей. Он приехал в Грузию 30 августа 2021 года.

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происшествия, грузия, новости, убийство кеннеди