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Грузинские медики требуют выхода страны из ВОЗ - видео
Грузинские медики требуют выхода страны из ВОЗ - видео
Группа представителей общественности и грузинских медиков провела в понедельник акцию протеста у здания министерства здравоохранения Грузии, требуя выхода... 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T19:01+0400
2022-06-20T19:01+0400
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Работники медицинского сектора вышли на акцию протеста перед зданием Минздрава в Тбилиси с требованием покинуть Всемирную организацию здравоохранения, так как она "хочет сделать людей подопытными крысами".Микробиолог Леван Чхиквадзе назвал ВОЗ "криминальной организацией", интересы которой никак не связаны с защитой людей. По его словам, подобные акции проводятся уже два с половиной года, но СМИ их не освещают, потому что находятся "под контролем".Среди главных требований участников акции: референдум по выходу Грузии из ВОЗ и отставка главных медиков страны – Пааты Имнадзе, Амирана Гамкрелидзе и Тенгиза Церцвадзе.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, протест, общество, видео
Грузинские медики требуют выхода страны из ВОЗ - видео
19:01 20.06.2022 (обновлено: 19:13 20.06.2022)
Группа представителей общественности и грузинских медиков провела в понедельник акцию протеста у здания министерства здравоохранения Грузии, требуя выхода страны из Всемирной Организации Здравоохранения. Что требовали собравшиеся - смотрите в видео
Работники медицинского сектора вышли на акцию протеста перед зданием Минздрава в Тбилиси с требованием покинуть Всемирную организацию здравоохранения, так как она "хочет сделать людей подопытными крысами".
Микробиолог Леван Чхиквадзе назвал ВОЗ "криминальной организацией", интересы которой никак не связаны с защитой людей. По его словам, подобные акции проводятся уже два с половиной года, но СМИ их не освещают, потому что находятся "под контролем".
Среди главных требований участников акции: референдум по выходу Грузии из ВОЗ и отставка главных медиков страны – Пааты Имнадзе, Амирана Гамкрелидзе и Тенгиза Церцвадзе.