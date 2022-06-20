https://sputnik-georgia.ru/20220620/gruzinskie-mediki-trebuyut-vykhoda-strany-iz-voz---video-267658248.html

Грузинские медики требуют выхода страны из ВОЗ - видео

Грузинские медики требуют выхода страны из ВОЗ - видео

Группа представителей общественности и грузинских медиков провела в понедельник акцию протеста у здания министерства здравоохранения Грузии, требуя выхода... 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T19:01+0400

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2022-06-20T19:13+0400

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Работники медицинского сектора вышли на акцию протеста перед зданием Минздрава в Тбилиси с требованием покинуть Всемирную организацию здравоохранения, так как она "хочет сделать людей подопытными крысами".Микробиолог Леван Чхиквадзе назвал ВОЗ "криминальной организацией", интересы которой никак не связаны с защитой людей. По его словам, подобные акции проводятся уже два с половиной года, но СМИ их не освещают, потому что находятся "под контролем".Среди главных требований участников акции: референдум по выходу Грузии из ВОЗ и отставка главных медиков страны – Пааты Имнадзе, Амирана Гамкрелидзе и Тенгиза Церцвадзе.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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