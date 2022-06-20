https://sputnik-georgia.ru/20220620/kitay-provel-ispytaniya-nazemnoy-sistemy-protivoraketnoy-oborony-267649348.html

Китай провел испытания наземной системы противоракетной обороны

Китай провел испытания наземной системы противоракетной обороны

Испытания носят оборонительный характер, пояснили в ведомстве 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T17:30+0400

2022-06-20T17:30+0400

2022-06-20T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Китайская Народная Республика провела успешные испытания системы противоракетной обороны наземного базирования, говорится в сообщении министерства обороны КНР."Испытания носят оборонительный характер и не направлены против других стран", - пояснили в ведомстве.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

китай, новости, в мире