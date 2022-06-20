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Китай провел испытания наземной системы противоракетной обороны
Китай провел испытания наземной системы противоракетной обороны
Испытания носят оборонительный характер, пояснили в ведомстве 20.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Китайская Народная Республика провела успешные испытания системы противоракетной обороны наземного базирования, говорится в сообщении министерства обороны КНР."Испытания носят оборонительный характер и не направлены против других стран", - пояснили в ведомстве.
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Китай провел испытания наземной системы противоракетной обороны

17:30 20.06.2022
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Испытания носят оборонительный характер, пояснили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Китайская Народная Республика провела успешные испытания системы противоракетной обороны наземного базирования, говорится в сообщении министерства обороны КНР.

"Вечером 19 июня Китай успешно провел испытания системы наземного базирования для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории", - сказано в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети WeChat.

"Испытания носят оборонительный характер и не направлены против других стран", - пояснили в ведомстве.
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