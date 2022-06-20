https://sputnik-georgia.ru/20220620/mvd-obvinilo-glavnyy-oppozitsionnyy-kanal-v-feyke-267648064.html

МВД обвинило главный оппозиционный канал в "фейке"

МВД обвинило главный оппозиционный канал в "фейке"

Телеканал "Мтавари" связал текучесть кадров с нежеланием работников МВД выполнять приказы "Грузинской мечты" 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T17:10+0400

2022-06-20T17:10+0400

2022-06-20T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Департамент стратегических коммуникаций МВД назвал "фейком" подготовленный оппозиционным телеканалом "Мтавари" репортаж о том, что сотрудники полиции якобы "спешно покидают" ряды МВД, говорится в заявлении ведомства.По данным телеканала "Мтавари", только за минувший месяц Руставский отдел спецназначения покинули 38 сотрудников, всего же в ведомстве Гомелаури было написано около 400 рапортов об уходе. По версии СМИ, люди бегут за границу, чтобы получить убежище и не выполнять "темные дела по приказу правящей партии".По информации ведомства, министерство внутренних дел Грузии является одним из самых многочисленных ведомств в стране, в котором работает до 40 тысяч человек, поэтому текучесть кадров и найм новых сотрудников является нормальным рабочим процессом.Также обычным рабочим процессом является размещение вакансий на сайте министерства с целью найма новых сотрудников, проведения конкурсов в прозрачной и открытой форме."Понятно, что передача телекомпанией такой ложной и непроверенной информации служит разжиганию нигилизма в стране, формированию негативного отношения к полиции, дискредитации МВД, формированию у населения недоверия и неуважения к ведомству", - говорится в сообщении.Телеканал "Мтавари" связал текучесть кадров с нежеланием работников МВД выполнять приказы "Грузинской мечты", в частности на акции у здания парламента в Тбилиси 20 июня, организованной НПО "Сирцхвилиа".

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