https://sputnik-georgia.ru/20220620/pervyy-v-rf-khram-svyatogo-gavriila-urgebadze-postroyat-na-pozhertvovaniya-pod-tuloy--fond-267624317.html

Первый в РФ храм святого Гавриила Ургебадзе построят на пожертвования под Тулой – фонд

Первый в РФ храм святого Гавриила Ургебадзе построят на пожертвования под Тулой – фонд

Храма святому Гавриилу Самтаврийскому будет построен в деревне Федора Конюхова 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T07:01+0400

2022-06-20T07:01+0400

2022-06-20T07:01+0400

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святой отец гавриил (ургебадзе)

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Первый в России храм святому Гавриилу Самтаврийскому (Ургебадзе) будет построен в Тульской области исключительно на пожертвования верующих, сообщил председатель правления занимающегося строительством Фонда архангела Михаила Павел Гончаров.Гавриил Самтаврийский (Ургебадзе) – архимандрит Грузинской православной церкви, был канонизирован 20 декабря 2012 года в лике преподобных. 25 декабря 2014 года включен в месяцеслов Русской православной церкви. Мощи святого хранятся в монастыре Самтавро.Премьера фильма о преподобном Гаврииле состоится в Тбилиси >>Строительство посвященного Гавриилу Самтаврийскому (Ургебадзе) храма в Заокском районе Тульской области началось в 2021 году. При поддержке Фонда Архангела Михаила его строит Федор Конюхов, знаменитый путешественник и священник, в одном из путешествий во время шторма просивший именно у святого Гавриила заступничества в молитве. В 2022 году планируется возведение самого здания, в следующем - ремонтные и отделочные работы.По словам Гончарова, Фонд Архангела Михаила считает честью принять участие в строительстве храма святому Гавриилу Самтаврийскому."Это был удивительный человек, любящий Россию. Этому святому молился Федор Конюхов, попав во время очередного путешествия в 12-бальный шторм. Молитвы Федора Филипповича были услышаны", - сказал Гончаров.

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россия, религия , новости, общество, грузия, святой отец гавриил (ургебадзе)