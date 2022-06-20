https://sputnik-georgia.ru/20220620/premer-gruzii-primet-uchastie-v-ekonomicheskom-forume-v-katare-267643402.html
Премьер Грузии примет участие в экономическом форуме в Катаре
Премьер Грузии примет участие в экономическом форуме в Катаре
В рамках визита запланированы двусторонние встречи высокого уровня 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T15:12+0400
2022-06-20T15:12+0400
2022-06-20T15:31+0400
катар
грузия
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леван давиташвили
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торнике рижвадзе
ираклий гарибашвили
экономика
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Катар, где примет участие в ежегодном экономическом форуме, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.В рамках визита запланированы двусторонние встречи высокого уровня главы грузинского правительства. Кроме того, на одной из панелей двухдневного форума премьер Грузии обратится к участникам мероприятия.В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром входят: вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, глава администрации правительства Реваз Джавелидзе и председатель АР Аджария Торнике Рижвадзе.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
катар, грузия, новости, леван давиташвили, илья дарчиашвили, торнике рижвадзе, ираклий гарибашвили, экономика
Премьер Грузии примет участие в экономическом форуме в Катаре
15:12 20.06.2022 (обновлено: 15:31 20.06.2022)
В рамках визита запланированы двусторонние встречи высокого уровня
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Катар, где примет участие в ежегодном экономическом форуме, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
В рамках визита запланированы двусторонние встречи высокого уровня главы грузинского правительства. Кроме того, на одной из панелей двухдневного форума премьер Грузии обратится к участникам мероприятия.
В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром входят: вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, глава администрации правительства Реваз Джавелидзе и председатель АР Аджария Торнике Рижвадзе.