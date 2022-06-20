https://sputnik-georgia.ru/20220620/premer-gruzii-primet-uchastie-v-ekonomicheskom-forume-v-katare-267643402.html

Премьер Грузии примет участие в экономическом форуме в Катаре

Премьер Грузии примет участие в экономическом форуме в Катаре

В рамках визита запланированы двусторонние встречи высокого уровня 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T15:12+0400

2022-06-20T15:12+0400

2022-06-20T15:31+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Катар, где примет участие в ежегодном экономическом форуме, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.В рамках визита запланированы двусторонние встречи высокого уровня главы грузинского правительства. Кроме того, на одной из панелей двухдневного форума премьер Грузии обратится к участникам мероприятия.В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром входят: вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, глава администрации правительства Реваз Джавелидзе и председатель АР Аджария Торнике Рижвадзе.

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катар, грузия, новости, леван давиташвили, илья дарчиашвили, торнике рижвадзе, ираклий гарибашвили, экономика