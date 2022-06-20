https://sputnik-georgia.ru/20220620/primety-na-den-letnego-solntsestoyaniya-2022-chto-nelzya-delat-267639227.html

Приметы на день летнего солнцестояния 2022: что нельзя делать?

Приметы на день летнего солнцестояния 2022: что нельзя делать?

Летнее солнцестояние или самый длинный день в 2022 году в Северном полушарии наступит 21 июня в 13:13 по тбилисскому времени – в этот день Солнце занимает... 20.06.2022, Sputnik Грузия

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справки

общество

летнее солнцестояние

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Летнее солнцестояние с древних времен считают одним из самых мистических и загадочных дней в году, с которым связаны многочисленные приметы и запреты.Что нельзя делать в летнее солнцестояние и какие с ним связаны приметы, читайте в материале Sputnik Грузия.Что нельзя делать?Нельзя в день летнего солнцестояния специально поворачиваться к Солнцу спиной и тыкать пальцем в светило.В день летнего солнцестояния нельзя поддаваться плохим эмоциям – плакать, кричать, конфликтовать, ссориться или скандалить.Нельзя в день летнего солнцестояния надевать темную одежду – это плохая примета, которая сулит проблемы и неприятности.Также нельзя в день летнего солнцестояния нарушать правила безопасности и играть с огнем.Плохая примета есть мясные и рыбные продукты в день летнего солнцестояния. В старину верили, что, отказавшись от этих продуктов, можно очиститься и изменить судьбу.Приметы летнего солнцестоянияКаким будет лето и урожай, предсказывали в старину по погоде в день летнего солнцестояния. По приметам дождь и гроза на летнее солнцестояние указывали на плохой урожай, а пасмурная погода – на дождливое и холодное лето.Хорошая примета – много росы с утра в день летнего солнцестояния. Она обещала богатый урожай. В старину роса считалась целебной – по обычаю, ее собирали, а потом пили и умывались ею.Звездное небо в ночь на летнее солнцестояние – хорошая примета, указывающая, что лето будет грибным.Хорошая примета встречать рассвет в день летнего солнцестояния, обещающая, что люди весь год будут здоровыми и защищенными от неприятностей.По приметам, чтобы привлечь счастье и богатство в свою жизнь, нужно в ночь на летнее солнцестояние перепрыгнуть через костер. А девушкам, которые хотели выйти замуж, нужно было всю ночь протанцевать у костра.Есть примета, если у входа в дом в день летнего солнцестояния повесить букет Ивана-да-Марьи, то все печали и несчастья обойдут дом стороной. Если перелезть на летнее солнцестояние через 12 заборов, загаданное желание обязательно сбудется.По приметам рожденные в день летнего солнцестояния будут счастливыми, так как находятся под защитой Солнца.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , общество, летнее солнцестояние