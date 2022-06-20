https://sputnik-georgia.ru/20220620/proschayte-maski-267628372.html

Прощайте, маски!

Прощайте, маски!

Кажется, вскоре настанет тот момент, когда мы наткнемся в кармане зимнего пальто на скомканную защитную маску и ностальгически улыбнемся... 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T11:28+0400

2022-06-20T11:28+0400

2022-06-20T11:28+0400

карикатуры

ограничения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

общество

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/13/267612442_0:0:1142:642_1920x0_80_0_0_0df3070128074a039558732e1f8f15f8.jpg

Дело в том, что в Грузии уже прощаются с коронавирусом: власти отменили последнее ограничение - с 20 июня обязательное ношение масок в общественном транспорте уже необязательно. На границах Грузии приезжим не надо предоставлять ПЦР-тест или свидетельство о прививике. Между тем в ВОЗ пока не спешат заявлять об официальном завершении пандемии, да и некоторые эпидемиологи еще грозятся новыми мутациями вируса в грядущем сезоне. Но, как говорится, пусть коронавирус и весь мир подождет! Вздохнем полной грудью здесь и сейчас, не убирая далеко антисептик!

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, общество, грузия