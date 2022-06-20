https://sputnik-georgia.ru/20220620/proschayte-maski-267628372.html
Прощайте, маски!
Прощайте, маски!
Кажется, вскоре настанет тот момент, когда мы наткнемся в кармане зимнего пальто на скомканную защитную маску и ностальгически улыбнемся... 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T11:28+0400
2022-06-20T11:28+0400
2022-06-20T11:28+0400
карикатуры
ограничения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
общество
грузия
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Дело в том, что в Грузии уже прощаются с коронавирусом: власти отменили последнее ограничение - с 20 июня обязательное ношение масок в общественном транспорте уже необязательно. На границах Грузии приезжим не надо предоставлять ПЦР-тест или свидетельство о прививике. Между тем в ВОЗ пока не спешат заявлять об официальном завершении пандемии, да и некоторые эпидемиологи еще грозятся новыми мутациями вируса в грядущем сезоне. Но, как говорится, пусть коронавирус и весь мир подождет! Вздохнем полной грудью здесь и сейчас, не убирая далеко антисептик!
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, общество, грузия
Прощайте, маски!
Кажется, вскоре настанет тот момент, когда мы наткнемся в кармане зимнего пальто на скомканную защитную маску и ностальгически улыбнемся...
Дело в том, что в Грузии уже прощаются с коронавирусом: власти отменили последнее ограничение - с 20 июня обязательное ношение масок в общественном транспорте уже необязательно. На границах Грузии приезжим не надо предоставлять ПЦР-тест или свидетельство о прививике.
Между тем в ВОЗ пока не спешат заявлять об официальном завершении пандемии, да и некоторые эпидемиологи еще грозятся новыми мутациями вируса в грядущем сезоне. Но, как говорится, пусть коронавирус и весь мир подождет! Вздохнем полной грудью здесь и сейчас, не убирая далеко антисептик!