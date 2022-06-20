Самый женский финал в истории проекта: кто стал победителем "Мастер-шефа"?
13:19 20.06.2022 (обновлено: 13:53 20.06.2022)
© Courtesy of MasterChef GeorgiaФинал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
© Courtesy of MasterChef Georgia
Победительница получила главный приз проекта – апартаменты в курортном городе Батуми
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Победительницей седьмого сезона популярного кулинарного шоу "Мастер-шеф" в Грузии стала Тамар Бекаури.
В финале проекта за звание лучшего боролись три конкурсантки – Мариам Бартия, Сандра Кореневич и Тамар Бекаури. Финал, кстати, вошел в историю проекта как "самый женский".
© Courtesy of MasterChef GeorgiaФинал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
Финал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
© Courtesy of MasterChef Georgia
Тамар Бекаури получила не только звание лучшего шеф-повара, но и главный приз проекта – апартаменты в курортном городе Батуми (Аджария).
К слову, во время финала члены жюри единогласно отметили, что принять решение им впервые было так нелегко, поскольку все финалистки заслуживали победы.
© Courtesy of MasterChef GeorgiaФинал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
Финал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
© Courtesy of MasterChef Georgia
Однако Тамар Бекаури жюри выделяло еще с самого начала, и на протяжении нескольких туров девушка неоднократно становилась лидером.
Сама Тамар Бекаури является выпускницей кулинарной академии Аграрного университета.
Первый сезон "Мастер-шефа" стартовал 18 мая 2019 года. Проект собрал у экранов рекордное для подобных реалити-шоу в Грузии число зрителей. Тогда в кастинге для участия в шоу приняли участие до 70 кулинаров.
© Courtesy of MasterChef GeorgiaФинал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
Финал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
© Courtesy of MasterChef Georgia
В этом сезоне оценивало работу участников жюри в составе четырех шеф-поваров: президент Кулинарной федерации Грузии Леван Кобиашвили, основатель ресторана "Бабушка шефа", победитель многих международных конкурсов, шеф-повар Константин Теделури, лектор Кулинарной академии, шеф-повар Лука Начкебия и шеф-повар, владелица сети ресторанов Текуна Гачечиладзе.