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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220620/samyy-zhenskiy-final-v-istorii-proekta-kto-stal-pobeditelem-master-shefa-267636476.html
Самый женский финал в истории проекта: кто стал победителем "Мастер-шефа"?
Самый женский финал в истории проекта: кто стал победителем "Мастер-шефа"?
Победительница получила главный приз проекта – апартаменты в курортном городе Батуми 20.06.2022, Sputnik Грузия
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2022-06-20T13:53+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
реалити-шоу "мастер-шеф"
грузия
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общество
грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Победительницей седьмого сезона популярного кулинарного шоу "Мастер-шеф" в Грузии стала Тамар Бекаури.В финале проекта за звание лучшего боролись три конкурсантки – Мариам Бартия, Сандра Кореневич и Тамар Бекаури. Финал, кстати, вошел в историю проекта как "самый женский".Тамар Бекаури получила не только звание лучшего шеф-повара, но и главный приз проекта – апартаменты в курортном городе Батуми (Аджария).К слову, во время финала члены жюри единогласно отметили, что принять решение им впервые было так нелегко, поскольку все финалистки заслуживали победы. Однако Тамар Бекаури жюри выделяло еще с самого начала, и на протяжении нескольких туров девушка неоднократно становилась лидером.Сама Тамар Бекаури является выпускницей кулинарной академии Аграрного университета.Первый сезон "Мастер-шефа" стартовал 18 мая 2019 года. Проект собрал у экранов рекордное для подобных реалити-шоу в Грузии число зрителей. Тогда в кастинге для участия в шоу приняли участие до 70 кулинаров.В этом сезоне оценивало работу участников жюри в составе четырех шеф-поваров: президент Кулинарной федерации Грузии Леван Кобиашвили, основатель ресторана "Бабушка шефа", победитель многих международных конкурсов, шеф-повар Константин Теделури, лектор Кулинарной академии, шеф-повар Лука Начкебия и шеф-повар, владелица сети ресторанов Текуна Гачечиладзе.
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реалити-шоу "мастер-шеф", грузия, новости, общество, грузинский шоу-бизнес

Самый женский финал в истории проекта: кто стал победителем "Мастер-шефа"?

13:19 20.06.2022 (обновлено: 13:53 20.06.2022)
© Courtesy of MasterChef GeorgiaФинал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
Финал 7 сезона кулинарного шоу Мастер-шеф - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2022
© Courtesy of MasterChef Georgia
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Победительница получила главный приз проекта – апартаменты в курортном городе Батуми
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Победительницей седьмого сезона популярного кулинарного шоу "Мастер-шеф" в Грузии стала Тамар Бекаури.
В финале проекта за звание лучшего боролись три конкурсантки – Мариам Бартия, Сандра Кореневич и Тамар Бекаури. Финал, кстати, вошел в историю проекта как "самый женский".
© Courtesy of MasterChef GeorgiaФинал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
Финал 7 сезона кулинарного шоу Мастер-шеф - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2022
Финал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
© Courtesy of MasterChef Georgia
Тамар Бекаури получила не только звание лучшего шеф-повара, но и главный приз проекта – апартаменты в курортном городе Батуми (Аджария).
К слову, во время финала члены жюри единогласно отметили, что принять решение им впервые было так нелегко, поскольку все финалистки заслуживали победы.
© Courtesy of MasterChef GeorgiaФинал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
Финал 7 сезона кулинарного шоу Мастер-шеф - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2022
Финал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
© Courtesy of MasterChef Georgia
Однако Тамар Бекаури жюри выделяло еще с самого начала, и на протяжении нескольких туров девушка неоднократно становилась лидером.
Сама Тамар Бекаури является выпускницей кулинарной академии Аграрного университета.
Первый сезон "Мастер-шефа" стартовал 18 мая 2019 года. Проект собрал у экранов рекордное для подобных реалити-шоу в Грузии число зрителей. Тогда в кастинге для участия в шоу приняли участие до 70 кулинаров.
© Courtesy of MasterChef GeorgiaФинал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
Финал 7 сезона кулинарного шоу Мастер-шеф - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2022
Финал 7 сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф"
© Courtesy of MasterChef Georgia
В этом сезоне оценивало работу участников жюри в составе четырех шеф-поваров: президент Кулинарной федерации Грузии Леван Кобиашвили, основатель ресторана "Бабушка шефа", победитель многих международных конкурсов, шеф-повар Константин Теделури, лектор Кулинарной академии, шеф-повар Лука Начкебия и шеф-повар, владелица сети ресторанов Текуна Гачечиладзе.
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