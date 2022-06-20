https://sputnik-georgia.ru/20220620/sinoptiki-preduprezhdayut--pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya-267640063.html

Синоптики предупреждают – погода в Грузии ухудшится

Синоптики предупреждают – погода в Грузии ухудшится

Осадки могут вызвать увеличение уровня воды в реках, паводки, а в горных районах и оползни 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T14:20+0400

2022-06-20T14:20+0400

2022-06-20T14:25+0400

погода

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4b7b5c8d9effb01b76f820ae3f8ec435.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Погода ухудшится в Грузии со второй половины 21 июня до 23 июня, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Синоптики прогнозируют дождь, грозу, в некоторых районах град и сильный ветер. На море ожидается 3-4-балльный шторм.Ожидаемые осадки могут вызвать увеличение уровня воды в реках, паводки, а в горных районах оползни.Улучшение погоды метеорологи прогнозируют со второй половины четверга, 23 июня.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, грузия, новости, общество