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Синоптики предупреждают – погода в Грузии ухудшится
Синоптики предупреждают – погода в Грузии ухудшится
Осадки могут вызвать увеличение уровня воды в реках, паводки, а в горных районах и оползни 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T14:20+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Погода ухудшится в Грузии со второй половины 21 июня до 23 июня, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Синоптики прогнозируют дождь, грозу, в некоторых районах град и сильный ветер. На море ожидается 3-4-балльный шторм.Ожидаемые осадки могут вызвать увеличение уровня воды в реках, паводки, а в горных районах оползни.Улучшение погоды метеорологи прогнозируют со второй половины четверга, 23 июня.
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погода, грузия, новости, общество

Синоптики предупреждают – погода в Грузии ухудшится

14:20 20.06.2022 (обновлено: 14:25 20.06.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЧерноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми
Черноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Осадки могут вызвать увеличение уровня воды в реках, паводки, а в горных районах и оползни
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Погода ухудшится в Грузии со второй половины 21 июня до 23 июня, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Синоптики прогнозируют дождь, грозу, в некоторых районах град и сильный ветер. На море ожидается 3-4-балльный шторм.
© Sputnik / Seyran BaroyanШторм на Черном море в акватории Батуми
Шторм на Черном море в акватории Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2022
Шторм на Черном море в акватории Батуми
© Sputnik / Seyran Baroyan
Ожидаемые осадки могут вызвать увеличение уровня воды в реках, паводки, а в горных районах оползни.
Улучшение погоды метеорологи прогнозируют со второй половины четверга, 23 июня.
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