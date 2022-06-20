https://sputnik-georgia.ru/20220620/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-267630466.html
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?
Внимание, информация для владельцев транспортных средств 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T12:21+0400
2022-06-20T12:21+0400
2022-06-20T12:21+0400
ситуация на дорогах грузии
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщает об ограничениях движения автотранспорта на участках дорог внутригосударственного значения Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили, а также Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили на западе страны.Ограничения касаются 125-157 км (участок Лентехи-Меле) дороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили и 187-198 км (участок Ушгули-Ласдили) дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.На этих участках разрешено движение транспорта с двумя или более ведущими мостами. Для других видов автотранспорта движение запрещено.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, общество, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?
Внимание, информация для владельцев транспортных средств
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщает об ограничениях движения автотранспорта на участках дорог внутригосударственного значения Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили, а также Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили на западе страны.
Ограничения касаются 125-157 км (участок Лентехи-Меле) дороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили и 187-198 км (участок Ушгули-Ласдили) дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.
На этих участках разрешено движение транспорта с двумя или более ведущими мостами. Для других видов автотранспорта движение запрещено.