https://sputnik-georgia.ru/20220620/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-20-do-26-iyunya-267627799.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 20 до 26 июня

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 20 до 26 июня

Днем температура воздуха прогреется максимум до 30 градусов тепла, обещают синоптики 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T10:46+0400

2022-06-20T10:46+0400

2022-06-20T10:46+0400

точный прогноз погоды в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами облачную, а местами ясную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 20 июня, в столице ожидается облачная погода. Во второй половине дня погода прояснится и будет ясной и солнечной. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов.Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38.Во вторник, 21 июня, синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38.В среду, 22 июня, в Тбилиси ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с – 20-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39.В четверг, 23 июня, погода в столице Грузии будет преимущественно ясной и без осадков. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 20 градусов, а днем поднимется максимум до 26 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39.В пятницу, 24 июня, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью будет 17 градусов, а днем – 29 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39.В субботу, 25 июня, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, днем воздух прогреется максимум до 30 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39.В воскресенье, 26 июня, в столице Грузии ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39.

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точный прогноз погоды в тбилиси, погода, тбилиси, грузия, новости