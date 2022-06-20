https://sputnik-georgia.ru/20220620/u-tbilisskogo-dinamo-novyy-trener-267651378.html

У тбилисского "Динамо" новый тренер

У тбилисского "Динамо" новый тренер

Причиной смены тренера специалисты и болельщики считают неудачное выступление клуба в чемпионате страны 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T18:29+0400

2022-06-20T18:29+0400

2022-06-20T18:29+0400

грузия

новости

спорт

футбол

фк "динамо" тбилиси

кахабер цхададзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/11/249466577_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1b4d090564e7cf53c0889b44743e5623.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси возглавит Георгий Чиабришвили, который заменит на посту главного тренера Каху Цхададзе.Информация об уходе с поста Цхададзе появилась на сайте клуба в конце прошлой недели. Вместе с главным тренером "Динамо" покинули и его ассистенты. Уход Цхададзе СМИ и болельщики связывают с третьим местом клуба в национальном чемпионате. После 17 туров у тбилисцев 32 очка. На первом месте прошлогодний чемпион "Динамо" Батуми - 38 очков.Контракт с Чиабришвили подписан на 2,5 года. В качестве помощника главного тренера команды будет работать Георгий Деканосидзе.Последним клубом, где Георгия Чиабришвили работал тренером, был тбилисский "Локомотив" в сезоне 2020/21. Помимо "Локомотива", грузинский специалист в разное время был главным тренером тбилисского "Сабуртало" и "Зестафони".Что касается титулов, то Георгий Чиабришвили стал чемпионом Грузии вместе с "Зестафони" и "Сабуртало". В 2019 году вместе с тбилисским клубом выиграл Кубок Грузии имени Давида Кипиани.Георгий Чиабришвили признан лучшим тренером Грузии в сезонах 2018 и 2020 годов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, футбол, фк "динамо" тбилиси, кахабер цхададзе