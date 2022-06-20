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В Аджарии задержана преступная группа вымогателей
В Аджарии задержана преступная группа вымогателей
Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T11:49+0400
2022-06-20T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех молодых мужчин по обвинению в групповом вымогательстве, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.Обвиняемые с применением насилия требовали от него разделить полученный доход. В противном случае угрожали убить его и забрать парапланы.На основании решения суда сотрудники полиции провели скрытые следственные мероприятия, а также комплексные действия, в результате которых подтвердились незаконные действия, совершенные преступной группой в отношении иностранца.Обвиняемые были задержаны в результате спецоперации в Аджарии на основании решения суда. Уголовное дело возбуждено по статье "Вымогательство, совершенное группой лиц". Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, аджария

В Аджарии задержана преступная группа вымогателей

11:49 20.06.2022
© Sputnik / Olga KiknavelidzeМашина патрульной службы в городе Батуми
Машина патрульной службы в городе Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2022
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех молодых мужчин по обвинению в групповом вымогательстве, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.
По данным следствия, обвиняемые с целью получения финансовой выгоды вымогали деньги у 34-летнего иностранца, который занимался арендой парапланов в районе Хелвачаури.
Обвиняемые с применением насилия требовали от него разделить полученный доход. В противном случае угрожали убить его и забрать парапланы.
На основании решения суда сотрудники полиции провели скрытые следственные мероприятия, а также комплексные действия, в результате которых подтвердились незаконные действия, совершенные преступной группой в отношении иностранца.
Обвиняемые были задержаны в результате спецоперации в Аджарии на основании решения суда. Уголовное дело возбуждено по статье "Вымогательство, совершенное группой лиц". Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
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