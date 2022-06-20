https://sputnik-georgia.ru/20220620/v-adzharii-zaderzhana-prestupnaya-gruppa-vymogateley-267630094.html

В Аджарии задержана преступная группа вымогателей

В Аджарии задержана преступная группа вымогателей

Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T11:49+0400

2022-06-20T11:49+0400

2022-06-20T11:49+0400

преступность в грузии

происшествия

грузия

новости

аджария

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех молодых мужчин по обвинению в групповом вымогательстве, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.Обвиняемые с применением насилия требовали от него разделить полученный доход. В противном случае угрожали убить его и забрать парапланы.На основании решения суда сотрудники полиции провели скрытые следственные мероприятия, а также комплексные действия, в результате которых подтвердились незаконные действия, совершенные преступной группой в отношении иностранца.Обвиняемые были задержаны в результате спецоперации в Аджарии на основании решения суда. Уголовное дело возбуждено по статье "Вымогательство, совершенное группой лиц". Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

аджария

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, аджария