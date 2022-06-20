https://sputnik-georgia.ru/20220620/v-rossii-nashli-kosti-ikhtiozavra-vozrastom-230-millionov-let-267645963.html

В России нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

В России нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T16:06+0400

2022-06-20T16:06+0400

2022-06-20T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Пару фрагментов ребер ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет обнаружили студенты-биологи на берегу острова Русского во Владивостоке, пишет РИА Новости.Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов. Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году: в тот раз археологи нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков.В данное время находка доставлена в океанариум и находится в техпомещениях, где с фрагментами костей производят манипуляции для дальнейшей работы. Порода хрупкая, поэтому пока посетителям ее не показывают.В океанариуме отметили, что сейчас идут переговоры со специалистами по древним рептилиям, чтобы они прибыли во Владивосток для изучения останков. После этого находка займет место в экспозиции Приморского океанариума."Это уже третья находка ихтиозавра на острове Русском", — добавили в океанариуме.В последний раз, а именно в 2020 году, на острове Русском были найдены ископаемые останки ихтиозавра. Предварительно установлено, что эта особь жила около 247 миллионов лет назад. К слову, открытие принадлежит одному из участников образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", семилетнему мальчику — он прогуливался на острове Русском и нашел расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту с отпечатками ребер и фрагментами костей.

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