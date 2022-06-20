https://sputnik-georgia.ru/20220620/vesennyaya-sessiya-parlamenta-gruzii-zakroetsya-v-kontse-etoy-nedeli-267661882.html

Весенняя сессия парламента Грузии закроется в конце этой недели

Весенняя сессия парламента Грузии закроется в конце этой недели

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили представит парламенту свой годовой отчет о проделанной работе 22 июня 20.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Текущая неделя — последняя сессионная неделя для пленарных заседаний и на этой неделе мы закроем весеннюю сессию, сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.По его словам, заседание во вторник, как обычно, начнется с политических заявлений.Он отметил, что до конца сессии три проекта будут рассмотрены в ускоренном порядке."Учитывая, что у нас есть ускоренное рассмотрение законопроектов, нам, скорее всего, придется обсудить эти вопросы в четверг", — сказал Папуашвили.Весенняя сессия должна быть закрыта в пятницу, но она может быть закрыта как на пленарном заседании, так и на заседании бюро, отметил председатель парламента.

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грузия, новости, политика, парламент грузии, весенняя сессия парламента, шалва папуашвили