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Весенняя сессия парламента Грузии закроется в конце этой недели
Весенняя сессия парламента Грузии закроется в конце этой недели
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили представит парламенту свой годовой отчет о проделанной работе 22 июня 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T20:23+0400
2022-06-20T20:23+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Текущая неделя — последняя сессионная неделя для пленарных заседаний и на этой неделе мы закроем весеннюю сессию, сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.По его словам, заседание во вторник, как обычно, начнется с политических заявлений.Он отметил, что до конца сессии три проекта будут рассмотрены в ускоренном порядке."Учитывая, что у нас есть ускоренное рассмотрение законопроектов, нам, скорее всего, придется обсудить эти вопросы в четверг", — сказал Папуашвили.Весенняя сессия должна быть закрыта в пятницу, но она может быть закрыта как на пленарном заседании, так и на заседании бюро, отметил председатель парламента.
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грузия, новости, политика, парламент грузии, весенняя сессия парламента, шалва папуашвили
Весенняя сессия парламента Грузии закроется в конце этой недели
20:23 20.06.2022 (обновлено: 20:25 20.06.2022)
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили представит парламенту свой годовой отчет о проделанной работе 22 июня
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Текущая неделя — последняя сессионная неделя для пленарных заседаний и на этой неделе мы закроем весеннюю сессию, сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, заседание во вторник, как обычно, начнется с политических заявлений.
"Премьер-министр Ираклий Гарибашвили представит парламенту свой годовой отчет о проделанной работе 22 июня, а 24 завершится весенняя сессия работы законодательного органа", - сообщил спикер журналистам.
Он отметил, что до конца сессии три проекта будут рассмотрены в ускоренном порядке.
"Учитывая, что у нас есть ускоренное рассмотрение законопроектов, нам, скорее всего, придется обсудить эти вопросы в четверг", — сказал Папуашвили.
Весенняя сессия должна быть закрыта в пятницу, но она может быть закрыта как на пленарном заседании, так и на заседании бюро, отметил председатель парламента.