https://sputnik-georgia.ru/20220620/vopros-istochnikov-obnovlyaemoy-energii-gruzii-obsudili-v-katare-267665889.html

Вопрос источников обновляемой энергии Грузии обсудили в Катаре

Вопрос источников обновляемой энергии Грузии обсудили в Катаре

В Катаре отметили надежную роль Грузии как партнера в международных перевозках 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T22:10+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Перспективы источников обновляемой энергии обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с представителями энергетической компании "Витойл", сообщает администрация президента.На встрече обсуждался вопрос перспективы долгосрочного сотрудничества и была отмечена надежная роль Грузии как партнера в международных перевозках.Компания "Витойл" - независимая компания, занимающаяся торговлей энергоресурсами, которая инвестирует в источники обновляемой энергии.Компания "Витойл" оперирует в 40 странах мира.

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катар, грузия, экономика, новости