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Вопрос источников обновляемой энергии Грузии обсудили в Катаре
Вопрос источников обновляемой энергии Грузии обсудили в Катаре
В Катаре отметили надежную роль Грузии как партнера в международных перевозках 20.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Перспективы источников обновляемой энергии обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с представителями энергетической компании "Витойл", сообщает администрация президента.На встрече обсуждался вопрос перспективы долгосрочного сотрудничества и была отмечена надежная роль Грузии как партнера в международных перевозках.Компания "Витойл" - независимая компания, занимающаяся торговлей энергоресурсами, которая инвестирует в источники обновляемой энергии.Компания "Витойл" оперирует в 40 странах мира.
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катар, грузия, экономика, новости
Вопрос источников обновляемой энергии Грузии обсудили в Катаре
22:10 20.06.2022 (обновлено: 23:07 20.06.2022)
В Катаре отметили надежную роль Грузии как партнера в международных перевозках
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Перспективы источников обновляемой энергии обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с представителями энергетической компании "Витойл", сообщает администрация президента.
На встрече обсуждался вопрос перспективы долгосрочного сотрудничества и была отмечена надежная роль Грузии как партнера в международных перевозках.
Компания "Витойл" - независимая компания, занимающаяся торговлей энергоресурсами, которая инвестирует в источники обновляемой энергии.
Компания "Витойл" оперирует в 40 странах мира.