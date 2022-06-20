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Выросла плата за проезд грузовиков через территорию Грузии
Выросла плата за проезд грузовиков через территорию Грузии
Плата повысилась как для автомобилей, проезжающих транзитом, так и осуществляющих реэкспорт грузов 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T07:32+0400
2022-06-20T07:32+0400
2022-06-20T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Стоимость на провоз грузов транзитом через территорию Грузии выросла с 200 до 350 лари с 20 июня, соответствующее постановление опубликовано на сайте "Законодательного вестника Грузии".При этом плата повысилась как для автомобилей, проезжающих транзитом, так и осуществляющих реэкспорт грузов.Повышение стоимости в министерстве финансов объясняют тем, что действующих тариф был введен 1 августа 2010 года, а с тех пор Грузия значительно улучшила свою инфраструктуру и качество дорог.Грузия выполняет роль транзитного хаба и является единственным коридором транзита товаров из Армении в Россию и обратно.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, транзит, экономика, транспорт в грузии
Выросла плата за проезд грузовиков через территорию Грузии
Плата повысилась как для автомобилей, проезжающих транзитом, так и осуществляющих реэкспорт грузов
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Стоимость на провоз грузов транзитом через территорию Грузии выросла с 200 до 350 лари с 20 июня, соответствующее постановление опубликовано на сайте "Законодательного вестника Грузии".
При этом плата повысилась как для автомобилей, проезжающих транзитом, так и осуществляющих реэкспорт грузов.
Повышение стоимости в министерстве финансов объясняют тем, что действующих тариф был введен 1 августа 2010 года, а с тех пор Грузия значительно улучшила свою инфраструктуру и качество дорог.
"Надо отметить, что дорожная инфраструктура страны в соответствии с международными стандартами требует ухода, для чего необходимы соответствующие финансовые ресурсы", - говорится в сообщении
.
Грузия выполняет роль транзитного хаба и является единственным коридором транзита товаров из Армении в Россию и обратно.