https://sputnik-georgia.ru/20220620/vyrosla-plata-za-proezd-gruzovikov-cherez-territoriyu-gruzii-267624448.html

Выросла плата за проезд грузовиков через территорию Грузии

Выросла плата за проезд грузовиков через территорию Грузии

Плата повысилась как для автомобилей, проезжающих транзитом, так и осуществляющих реэкспорт грузов 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T07:32+0400

2022-06-20T07:32+0400

2022-06-20T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Стоимость на провоз грузов транзитом через территорию Грузии выросла с 200 до 350 лари с 20 июня, соответствующее постановление опубликовано на сайте "Законодательного вестника Грузии".При этом плата повысилась как для автомобилей, проезжающих транзитом, так и осуществляющих реэкспорт грузов.Повышение стоимости в министерстве финансов объясняют тем, что действующих тариф был введен 1 августа 2010 года, а с тех пор Грузия значительно улучшила свою инфраструктуру и качество дорог.Грузия выполняет роль транзитного хаба и является единственным коридором транзита товаров из Армении в Россию и обратно.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, транзит, экономика, транспорт в грузии