https://sputnik-georgia.ru/20220621/aktsii-za-evrointegratsiyu-okhvatili-vsyu-gruziyu-kak-proshel-miting-v-tbilisi---video-267666896.html

Акции за евроинтеграцию охватили всю Грузию: как прошел митинг в Тбилиси - видео

Акции за евроинтеграцию охватили всю Грузию: как прошел митинг в Тбилиси - видео

В городах Грузии, в том числе в Тбилиси, 22 июня прошли митинги под девизом "Домой, в Европу!". Они были приурочены к третьей годовщине со дня начала... 21.06.2022, Sputnik Грузия

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Поздно вечером многотысячная акция в центре Тбилиси, которая длилась несколько часов, завершилась. Участие в ней приняли представители оппозиции, общественных и гражданских организаций, обычные жители столицы. Организаторы митинга объявили о создании нового общественного движения в поддержку евроинтеграции Грузии и анонсировали дальнейшие протесты. О своих требованиях правительству они обещают рассказать на акции 24 июня – после того, как Евросоюз озвучит свое решение по Грузии.С проспекта Руставели, где участники акции проводили митинг у здания парламента, собравшиеся люди направились к площади Европы, где подписями подтвердили свое стремление в европейское пространство.

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