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Анпилогов рассказал, сколько протянет американская атомная энергетика без России
Анпилогов рассказал, сколько протянет американская атомная энергетика без России
Несмотря на многочисленные санкции, США продолжают закупать у России обогащенный уран для своих АЭС 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T17:04+0400
2022-06-21T17:04+0400
2022-06-21T17:04+0400
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Насколько американская атомная энергетика зависит от российских поставок? Смогут ли американцы создать с нуля свою обогатительную промышленность? Каковы перспективы российской атомной энергетики?Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт в области ядерной энергетики, директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мультимедиа, видео, антироссийские санкции, аэс, видео
Анпилогов рассказал, сколько протянет американская атомная энергетика без России
Несмотря на многочисленные санкции, США продолжают закупать у России обогащенный уран для своих АЭС
Насколько американская атомная энергетика зависит от российских поставок? Смогут ли американцы создать с нуля свою обогатительную промышленность? Каковы перспективы российской атомной энергетики?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт в области ядерной энергетики, директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов