https://sputnik-georgia.ru/20220621/anpilogov-rasskazal-skolko-protyanet-amerikanskaya-atomnaya-energetika-bez-rossii-267698767.html

Анпилогов рассказал, сколько протянет американская атомная энергетика без России

Анпилогов рассказал, сколько протянет американская атомная энергетика без России

Несмотря на многочисленные санкции, США продолжают закупать у России обогащенный уран для своих АЭС 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T17:04+0400

2022-06-21T17:04+0400

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Насколько американская атомная энергетика зависит от российских поставок? Смогут ли американцы создать с нуля свою обогатительную промышленность? Каковы перспективы российской атомной энергетики?Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт в области ядерной энергетики, директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мультимедиа, видео, антироссийские санкции, аэс, видео