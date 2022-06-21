https://sputnik-georgia.ru/20220621/batumskiy-aeroport-vpervye-popal-v-reyting-luchshikh-aeroportov-vostochnoy-evropy-267651518.html

Батумский аэропорт впервые попал в рейтинг лучших аэропортов Восточной Европы

Батумский аэропорт впервые попал в рейтинг лучших аэропортов Восточной Европы

Аэропорт в Батуми признан одним из лучших согласно результатам опроса пассажиров 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T07:01+0400

2022-06-21T07:01+0400

2022-06-21T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Батумский международный аэропорт впервые попал во Всемирный рейтинг авиакомпаний и аэропортов Skytrax, сообщает TAV Georgia.В Париже прошло мероприятие Skytrax World Airport Awards 2022, на котором два аэропорта Грузии, находящихся под управлением TAV Georgia, назвали лучшими аэропортами Восточной Европы.Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели попал в этот рейтинг уже девятый год подряд.Министр: загруженность Батумского аэропорта близка к уровню 2019 года >>Согласно результатам опроса пассажиров, в десятку лучших аэропортов Восточной Европы - 2022 попали аэропорты Будапешта, Таллина, Бухареста, Риги, Тбилиси, Батуми, Киева, Белграда, Братиславы и Загреба.Skytrax является влиятельной британской консультационной компанией, которая с 1999 года оценивает и изучает качество обслуживания аэропортов и авиакомпаний мира.World Airport Awards вручается на основе результатов опроса более 13 миллионов пассажиров 106 разных национальностей в 550 аэропортах мира. Пассажиры оценивают сервис аэропортов.Растет число авиарейсов в Батумском аэропорту >>TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Деятельность компании в Грузии началась в 2005 году и согласно контракту продлится до 2027 года. В компании TAV Georgia трудоустроено 1,3 тысячи сотрудников.Благодаря инвестиции в размере 220 миллионов долларов, в Грузии в 2007 году в аэропортах Тбилиси и Батуми заработали новые пассажирские терминалы.В результате инвестиций, осуществленных в 2016-2017 годах, в тбилисском аэропорту обновили взлетно-посадочную линию и построили новый терминал полетов.

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грузия, новости, экономика, tav georgia, батумский международный аэропорт