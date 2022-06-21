https://sputnik-georgia.ru/20220621/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-nedelyu-267694010.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T16:11+0400

2022-06-21T16:11+0400

2022-06-21T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинские медики из 616 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 424 факта заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 78 650 тестов на коронавирус, 72 494 – на антиген, 6 156 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксирован 1 659 371 случай инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 482 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 641 830 пациентов.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. С начала пандемии – 16 839.На данный момент в стране 676 активных случаев.Показатель положительности тестирования за семь дней 0,78%.В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19