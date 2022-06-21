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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T16:11+0400
2022-06-21T16:11+0400
2022-06-21T16:11+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинские медики из 616 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 424 факта заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 78 650 тестов на коронавирус, 72 494 – на антиген, 6 156 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксирован 1 659 371 случай инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 482 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 641 830 пациентов.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. С начала пандемии – 16 839.На данный момент в стране 676 активных случаев.Показатель положительности тестирования за семь дней 0,78%.В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинские медики из 616 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 424 факта заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 17
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4
В стране за последние сутки сделано 78 650 тестов на коронавирус, 72 494 – на антиген, 6 156 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксирован 1 659 371 случай инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 482 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 641 830 пациентов.
За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. С начала пандемии – 16 839.
На данный момент в стране 676 активных случаев.
Показатель положительности тестирования за семь дней 0,78%.
В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.