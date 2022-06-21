https://sputnik-georgia.ru/20220621/deystviya-baydena-po-ukraine-mogut-privesti-k-mirovoy-voynoy---tramp-267701756.html

Действия Байдена по Украине могут привести к мировой войной - Трамп

Действия Байдена по Украине могут привести к мировой войной - Трамп

Предшественник Байдена назвал его действия безумием 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T19:21+0400

2022-06-21T19:21+0400

2022-06-21T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Действия администрации президента США Джо Байдена по Украине могут привести к мировой войне, считает бывший американский лидер Дональд Трамп.Ранее Трамп заявлял, что "слабость и некомпетентность" его преемника и политического оппонента Джо Байдена сделали возможным начало специальной военной операции России на Украине и что при его администрации "такого точно не произошло бы".Отвечая на вопрос ведущего о том, подходит ли Байден для руководства США, Трамп заявил, что "ситуация в стране терпит фиаско", напомнив среди прочего о ситуации с выводом американских сил из Афганистана и росте инфляции в стране.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, политика, новости, джо байден, сша, украина, афганистан, обострение ситуации вокруг украины 2022