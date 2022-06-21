https://sputnik-georgia.ru/20220621/eks-prezidentu-moldovy-prodlili-domashniy-arest-esche-na-mesyats-267709774.html

Экс-президенту Молдовы продлили домашний арест еще на месяц

Экс-президенту Молдовы продлили домашний арест еще на месяц

Экс-президент пообещал оспорить решение в Апелляционном суде 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T21:57+0400

2022-06-21T21:57+0400

2022-06-21T22:03+0400

в мире

политика

новости

игорь додон

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/15/267709604_0:0:2421:1362_1920x0_80_0_0_6d5c0cfe0d620ec8a3d8263f0e155cd3.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июн – Sputnik. Суд сектора Чеканы вынес решение о продлении домашнего ареста Игоря Додона еще на 30 дней. Об этом сам Додон рассказал журналистам на выходе из суда.Он также заявил, что решение суда будет оспорено в Апелляционной палате, сообщил Sputnik Молдова."Как и ожидалось, в условиях "реформированной юстиции" судьи приняли решение продлить домашний арест на 30 дней... Жаль, что прокуроры приняли решение продолжать оказывать давление на мою семью, например на моего зятя... Мы оспорим это решение в Апелляционном суде, надеемся, что там услышат наши аргументы", – заявил Додон.Дело экс-президента Молдовы Игоря ДодонаЭкс-президент Молдовы Игорь Додон был задержан 24 мая на 72 часа по нескольким обвинениям.Глава пресс-службы Генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели утром во вторник обыски в доме бывшего президента Республики Молдова Игоря Додона, которого подозревают в пассивной коррупции, финансировании партии за счет преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.Уголовное дело на экс-президента открыли на прошлой неделе по инициативе исполняющего обязанности генпрокурора Думитру Робу.Игорю Додону было предъявлено обвинение по всем четырем пунктам 25 мая. Прокуратура по борьбе с коррупцией запросила для него меру пресечения в виде 30 суток предварительного ареста. Суд сектора Чеканы вынес вердикт о домашнем аресте Додона на 30 суток, до 23 июня. По истечении этого срока суд решил продлить домашний арест Додона еще на 30 дней.

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, политика, новости, игорь додон, молдова