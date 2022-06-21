https://sputnik-georgia.ru/20220621/eto-nespravedlivo---premer-gruzii-o-reshenie-evrokomissii-267680995.html

"Это несправедливо" – премьер Грузии о решении Еврокомиссии

"Это несправедливо" – премьер Грузии о решении Еврокомиссии

Грузия проделала "очень конкретную работу" на пути к ЕС, отметил премьер 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T12:33+0400

2022-06-21T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливой рекомендацию Еврокомиссии об отказе Грузии на данном этапе в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.Глава грузинского правительства отметил, что рекомендация о предоставлении статуса кандидата Украине была сделана из-за конфликта в этой стране. Что касается Молдовы, по словам премьера, страна "тоже в очень сложной ситуации, вопросы экономической безопасности лежат на поверхности"."Всем трем странам предоставили европейскую перспективу, что является историческим решением Евросоюза. Европейская перспектива означает, что страна станет членом Евросоюза. Естественно, за этим последует статус кандидата с определенными условиями. Но хочу сказать очень четко, что условия были определены для всех трех государств", – отметил Гарибашвили.Еврокомиссия назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата. А именно Грузию призвали решить проблемы поляризации путем обеспечения сотрудничества между партиями, гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, продолжить улучшать избирательную систему.Кроме того, Грузию призвали сделать судебную систему полностью и по-настоящему независимой, снабдить новые структуры – Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных – всеми необходимыми ресурсами и обеспечить их независимость, укрепить независимость Антикоррупционного агентства.Среди условий для получения статуса кандидата в ЕС также "реализация обязательства по деолигархизации" путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни, усиление борьбы с организованной преступностью, принятие более активных усилий для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ.В документе по Грузии сказано, что Еврокомиссия будет следить за прогрессом Грузии с точки зрения решения приоритетных задач и составит отчет к концу 2022 года.

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политика, грузия, новости, молдова, украина, еврокомиссия, ираклий гарибашвили