Грузинские антиваксеры против ВОЗ - фото
Акции протеста с требованием выйти из Всемирной Организации Здравоохранения в Тбилиси начались давно.
Акции протеста с требованием выйти из Всемирной Организации Здравоохранения в Тбилиси начались давно.
Больше двух лет группа общественных активистов организует подобные митинги.
Больше двух лет группа общественных активистов организует подобные митинги.
По традиции, акции с требованием покинуть ВОЗ проходят у здания министерства здравоохранения Грузии.
По традиции, акции с требованием покинуть ВОЗ проходят у здания министерства здравоохранения Грузии.
Инициатором проведения таких акций выступила группа грузинских медиков.
Инициатором проведения таких акций выступила группа грузинских медиков.
Микробиолог Леван Чхиквадзе называет ВОЗ "криминальной организацией", интересы которой никак не связаны с защитой людей.
Микробиолог Леван Чхиквадзе называет ВОЗ "криминальной организацией", интересы которой никак не связаны с защитой людей.
Участники акций протеста заявляют, что при участии международных организаций под предлогом борьбы с вирусами на людях ставят опыты.
Участники акций протеста заявляют, что при участии международных организаций под предлогом борьбы с вирусами на людях ставят опыты.
Протестующие не хотят допустить того, чтобы такие эксперименты проводились в Грузии.
Протестующие не хотят допустить того, чтобы такие эксперименты проводились в Грузии.
"Мы не подопытные крысы!" - заявляют протестующие, большинство из которых люди пожилого возраста.
"Мы не подопытные крысы!" - заявляют протестующие, большинство из которых люди пожилого возраста.
Акции протеста будут продолжены и в будущем.
Акции протеста будут продолжены и в будущем.
Хотя как заявляют организаторы, в грузинских СМИ их протесты практически не освещаются, хотя и длятся уже более двух лет.
Хотя как заявляют организаторы, в грузинских СМИ их протесты практически не освещаются, хотя и длятся уже более двух лет.
Кстати, большинство участников акций протеста принципиально не делали прививки от коронавируса и являются их противниками.
Кстати, большинство участников акций протеста принципиально не делали прививки от коронавируса и являются их противниками.
В то же время власти Грузии вряд ли выполнят требование протестующих о выходе из ВОЗ. Поэтому следует ожидать продолжения такий акций. Митингующие не собираются отступать.
В то же время власти Грузии вряд ли выполнят требование протестующих о выходе из ВОЗ. Поэтому следует ожидать продолжения такий акций. Митингующие не собираются отступать.