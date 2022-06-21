https://sputnik-georgia.ru/20220621/gruzinskie-antivaksery-protiv-voz---foto-267694914.html

Грузинские антиваксеры против ВОЗ - фото

Грузинские антиваксеры против ВОЗ - фото

Работники медицинского сектора вышли на акцию протеста перед зданием Минздрава в Тбилиси с требованием покинуть Всемирную организацию здравоохранения, так как... 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T17:32+0400

2022-06-21T17:32+0400

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Такие акции проходят уже третий год в столице Грузии. Кто принимает в них участие и почему митингующие выдвигают такие требования? Подробности смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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