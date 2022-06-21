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Грузинские антиваксеры против ВОЗ - фото
Грузинские антиваксеры против ВОЗ - фото
Работники медицинского сектора вышли на акцию протеста перед зданием Минздрава в Тбилиси с требованием покинуть Всемирную организацию здравоохранения, так как... 21.06.2022, Sputnik Грузия
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Такие акции проходят уже третий год в столице Грузии. Кто принимает в них участие и почему митингующие выдвигают такие требования? Подробности смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
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новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, всемирная организация здравоохранения, фото

Грузинские антиваксеры против ВОЗ - фото

17:32 21.06.2022 (обновлено: 17:45 21.06.2022)
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Работники медицинского сектора вышли на акцию протеста перед зданием Минздрава в Тбилиси с требованием покинуть Всемирную организацию здравоохранения, так как она "хочет сделать людей подопытными крысами"
Такие акции проходят уже третий год в столице Грузии. Кто принимает в них участие и почему митингующие выдвигают такие требования? Подробности смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
© photo: Sputnik / Stringer

Акции протеста с требованием выйти из Всемирной Организации Здравоохранения в Тбилиси начались давно.

Акции протеста с требованием выйти из Всемирной Организации Здравоохранения в Тбилиси начались давно. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Акции протеста с требованием выйти из Всемирной Организации Здравоохранения в Тбилиси начались давно.

© photo: Sputnik / Stringer

Больше двух лет группа общественных активистов организует подобные митинги.

Больше двух лет группа общественных активистов организует подобные митинги. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Больше двух лет группа общественных активистов организует подобные митинги.

© photo: Sputnik / Stringer

По традиции, акции с требованием покинуть ВОЗ проходят у здания министерства здравоохранения Грузии.

По традиции, акции с требованием покинуть ВОЗ проходят у здания министерства здравоохранения Грузии. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

По традиции, акции с требованием покинуть ВОЗ проходят у здания министерства здравоохранения Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Инициатором проведения таких акций выступила группа грузинских медиков.

Инициатором проведения таких акций выступила группа грузинских медиков. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Инициатором проведения таких акций выступила группа грузинских медиков.

© photo: Sputnik / Stringer

Микробиолог Леван Чхиквадзе называет ВОЗ "криминальной организацией", интересы которой никак не связаны с защитой людей.

Микробиолог Леван Чхиквадзе называет ВОЗ &quot;криминальной организацией&quot;, интересы которой никак не связаны с защитой людей. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Микробиолог Леван Чхиквадзе называет ВОЗ "криминальной организацией", интересы которой никак не связаны с защитой людей.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акций протеста заявляют, что при участии международных организаций под предлогом борьбы с вирусами на людях ставят опыты.

Участники акций протеста заявляют, что при участии международных организаций под предлогом борьбы с вирусами на людях ставят опыты. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акций протеста заявляют, что при участии международных организаций под предлогом борьбы с вирусами на людях ставят опыты.

© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие не хотят допустить того, чтобы такие эксперименты проводились в Грузии.

Протестующие не хотят допустить того, чтобы такие эксперименты проводились в Грузии. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие не хотят допустить того, чтобы такие эксперименты проводились в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

"Мы не подопытные крысы!" - заявляют протестующие, большинство из которых люди пожилого возраста.

&quot;Мы не подопытные крысы!&quot; - заявляют протестующие, большинство из которых люди пожилого возраста. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

"Мы не подопытные крысы!" - заявляют протестующие, большинство из которых люди пожилого возраста.

© photo: Sputnik / Stringer

Акции протеста будут продолжены и в будущем.

Акции протеста будут продолжены и в будущем. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Акции протеста будут продолжены и в будущем.

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя как заявляют организаторы, в грузинских СМИ их протесты практически не освещаются, хотя и длятся уже более двух лет.

Хотя как заявляют организаторы, в грузинских СМИ их протесты практически не освещаются, хотя и длятся уже более двух лет. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя как заявляют организаторы, в грузинских СМИ их протесты практически не освещаются, хотя и длятся уже более двух лет.

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, большинство участников акций протеста принципиально не делали прививки от коронавируса и являются их противниками.

Кстати, большинство участников акций протеста принципиально не делали прививки от коронавируса и являются их противниками. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, большинство участников акций протеста принципиально не делали прививки от коронавируса и являются их противниками.

© photo: Sputnik / Stringer

В то же время власти Грузии вряд ли выполнят требование протестующих о выходе из ВОЗ. Поэтому следует ожидать продолжения такий акций. Митингующие не собираются отступать.

В то же время власти Грузии вряд ли выполнят требование протестующих о выходе из ВОЗ. Поэтому следует ожидать продолжения такий акций. Митингующие не собираются отступать. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

В то же время власти Грузии вряд ли выполнят требование протестующих о выходе из ВОЗ. Поэтому следует ожидать продолжения такий акций. Митингующие не собираются отступать.

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