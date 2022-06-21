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Грузия не сможет ввести санкции против России – Гарибашвили
Грузия не сможет ввести санкции против России – Гарибашвили
Грузия не единственная страна, которая отказалась вводить экономические санкции против РФ, напомнил премьер 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузия не сможет ввести экономические санкции против России из-за национальных интересов и вызовов безопасности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на панели экономического форума в Катаре.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. При этом Грузия соблюдает международные санкции.При этом глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия не является единственной страной, которая отказалась вводить экономические санкции против России."Я, как глава государства, должен думать о безопасности народа. Безусловно, политически мы стоим рядом с международным сообществом. Мы находимся в полной координации с нашими международными партнерами – с американскими, европейскими партнерами. Поэтому это наша позиция", – отметил премьер.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Грузия не сможет ввести санкции против России – Гарибашвили
11:08 21.06.2022 (обновлено: 11:18 21.06.2022)
Грузия не единственная страна, которая отказалась вводить экономические санкции против РФ, напомнил премьер
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузия не сможет ввести экономические санкции против России из-за национальных интересов и вызовов безопасности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на панели экономического форума в Катаре.
Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. При этом Грузия соблюдает международные санкции.
"Мы четко заявили, что мы, грузины, не сможем ввести национальные экономические санкции в отношении России из-за очень естественной причины. Потому что у нас есть свои национальные интересы, у нас есть свои вызовы безопасности, экономические вызовы. Это основная наша мотивация", – сказал Гарибашвили.
При этом глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия не является единственной страной, которая отказалась вводить экономические санкции против России.
"Я, как глава государства, должен думать о безопасности народа. Безусловно, политически мы стоим рядом с международным сообществом. Мы находимся в полной координации с нашими международными партнерами – с американскими, европейскими партнерами. Поэтому это наша позиция", – отметил премьер.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.