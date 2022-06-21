https://sputnik-georgia.ru/20220621/gruziya-privlekaet-turistov-iz-saudovskoy-aravii-267679623.html

Грузия привлекает туристов из Саудовской Аравии

Грузия привлекает туристов из Саудовской Аравии

Цель мероприятий – повысить туристическую осведомленность о Грузии в Саудовской Аравии 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T12:12+0400

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туризм в грузии

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Представители авиакомпании Саудовской Аравии "Flynas" познакомятся с туристическими направлениями Грузии, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Цель инфотура – ​​повысить туристическую осведомленность о Грузии в Саудовской Аравии и привлечь туристические потоки.Планируется подготовить видеоролик о туристическом потенциале Грузии, который будет размещен на сайте авиакомпании.Участники тура посетят Тбилиси, Степанцминда, Мартвили и Батуми, осмотрят крепость Петра, Батумский ботанический сад, водопад Махунцети и арочные мосты в Аджарии.Flynas выполняет рейсы из Саудовской Аравии в Тбилиси и Батуми.

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туризм в грузии, туризм, грузия, саудовская аравия, flynas, тбилиси, батуми, новости