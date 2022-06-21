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Грузия привлекает туристов из Саудовской Аравии
Грузия привлекает туристов из Саудовской Аравии
Цель мероприятий – повысить туристическую осведомленность о Грузии в Саудовской Аравии 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T12:12+0400
2022-06-21T12:12+0400
2022-06-21T12:12+0400
туризм в грузии
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Представители авиакомпании Саудовской Аравии "Flynas" познакомятся с туристическими направлениями Грузии, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Цель инфотура – повысить туристическую осведомленность о Грузии в Саудовской Аравии и привлечь туристические потоки.Планируется подготовить видеоролик о туристическом потенциале Грузии, который будет размещен на сайте авиакомпании.Участники тура посетят Тбилиси, Степанцминда, Мартвили и Батуми, осмотрят крепость Петра, Батумский ботанический сад, водопад Махунцети и арочные мосты в Аджарии.Flynas выполняет рейсы из Саудовской Аравии в Тбилиси и Батуми.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм в грузии, туризм, грузия, саудовская аравия, flynas, тбилиси, батуми, новости
Грузия привлекает туристов из Саудовской Аравии
Цель мероприятий – повысить туристическую осведомленность о Грузии в Саудовской Аравии
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Представители авиакомпании Саудовской Аравии "Flynas" познакомятся с туристическими направлениями Грузии, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Цель инфотура – повысить туристическую осведомленность о Грузии в Саудовской Аравии и привлечь туристические потоки.
Планируется подготовить видеоролик о туристическом потенциале Грузии, который будет размещен на сайте авиакомпании.
Участники тура посетят Тбилиси, Степанцминда, Мартвили и Батуми, осмотрят крепость Петра, Батумский ботанический сад, водопад Махунцети и арочные мосты в Аджарии.
Flynas выполняет рейсы из Саудовской Аравии в Тбилиси и Батуми.