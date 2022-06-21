https://sputnik-georgia.ru/20220621/izrailskiy-knesset-progolosuet-za-zakonoproekt-o-samorospuske-uzhe-zavtra-267701049.html
Израильский кнессет проголосует за законопроект о самороспуске уже завтра
Израильский кнессет проголосует за законопроект о самороспуске уже завтра
Израильские депутаты хотят помешать планам оппозиции сформировать альтернативное правительство 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T17:21+0400
2022-06-21T17:21+0400
2022-06-21T17:22+0400
новости
израиль
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22833/27/228332720_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e04cdfddc6344ce08a8a22c50d485b8.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Законодательный орган Израиля (кнессет) рассмотрит законопроект о самороспуске уже в среду, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.В понедельник стало известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид решили, что законопроект о роспуске кнессета будет представлен на следующей неделе для одобрения парламентом, в случае его утверждения ротация будет осуществляться в "упорядоченном порядке", то есть на время переходного периода Лапид станет главой правительства. Возможная дата выборов в кнессет - 25 октября.
израиль
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22833/27/228332720_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a43d73746363f5deb36006dadd4992cc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, израиль, в мире, политика
Израильский кнессет проголосует за законопроект о самороспуске уже завтра
17:21 21.06.2022 (обновлено: 17:22 21.06.2022)
Израильские депутаты хотят помешать планам оппозиции сформировать альтернативное правительство
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik.
Законодательный орган Израиля (кнессет) рассмотрит законопроект о самороспуске уже в среду, 22 июня, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Times of Israel.
"Коалиция вынесет на голосование законопроект о роспуске Кнессета в среду, чтобы помешать планам оппозиции сформировать альтернативное правительство (без досрочных выборов - ред.)", - заявила представитель спикера парламента Израиля Мики Леви.
В понедельник стало известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид решили, что законопроект о роспуске кнессета будет представлен на следующей неделе для одобрения парламентом, в случае его утверждения ротация будет осуществляться в "упорядоченном порядке", то есть на время переходного периода Лапид станет главой правительства.
Возможная дата выборов в кнессет - 25 октября.