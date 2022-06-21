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Израильский кнессет проголосует за законопроект о самороспуске уже завтра

Израильский кнессет проголосует за законопроект о самороспуске уже завтра

Израильские депутаты хотят помешать планам оппозиции сформировать альтернативное правительство 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T17:21+0400

2022-06-21T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Законодательный орган Израиля (кнессет) рассмотрит законопроект о самороспуске уже в среду, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.В понедельник стало известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид решили, что законопроект о роспуске кнессета будет представлен на следующей неделе для одобрения парламентом, в случае его утверждения ротация будет осуществляться в "упорядоченном порядке", то есть на время переходного периода Лапид станет главой правительства. Возможная дата выборов в кнессет - 25 октября.

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