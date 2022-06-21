https://sputnik-georgia.ru/20220621/katarskie-biznesmeny-interesuyutsya-potentsialom-gruzii-267702326.html
Катарские бизнесмены интересуются потенциалом Грузии
Катарские бизнесмены интересуются потенциалом Грузии
Глава Ассоциации катарских бизнесменов в ближайшем будущем посетит Грузию 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T19:41+0400
2022-06-21T19:41+0400
2022-06-21T19:41+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Инвестиционная среда Грузии, а также перспектива превращения страны в финансовый центр были рассмотрены на встрече премьера Грузии Ираклия Гарибашвили с исполнительным директором Инвестиционного управления Катара Мансур бин Ибрагим Аль-Махмудом.Встреча прошли в рамках визита Гарибашвили в Катар, где он принимает участие в ежегодном экономическом форуме.Глава грузинского правительства поблагодарил исполнительного директора Инвестиционного управления Катара за встречу и выразил надежду на более тесное сотрудничество в будущем.В рамках визита премьер также встретился с председателем Ассоциации катарских бизнесменов Шейх Фейсалом бин Касим Аль-Тани. На встрече стороны рассмотрели сотрудничество между Грузией и Катаром в сфере экономики, торговли и инвестиций.Шейх Фейсалом бин Касимом Аль-Тани выразил готовность в блажащем будущем посетить Грузию и на месте изучить инвестиционный потенциал страны.После завершения встречи премьер-министр и председатель Ассоциации катарских бизнесменов торжественно открыли уголок Грузии в музее Шейха Фейсал бин Касим Аль-Тани.Грузинская секция расположена в музее на наглядном месте, где выставлены грузинские национальные и исторические экспонаты.Как отмечено в сообщении пресс-службы правительства, открытие постоянно действующей секции в одном из самых примечательных музеев Катара и размещение грузинских экспонатов внесет значительный вклад в популяризацию грузинской культуры, истории и искусства в Катаре.
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экономика, грузия, новости, катар
Катарские бизнесмены интересуются потенциалом Грузии
Глава Ассоциации катарских бизнесменов в ближайшем будущем посетит Грузию
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Инвестиционная среда Грузии, а также перспектива превращения страны в финансовый центр были рассмотрены на встрече премьера Грузии Ираклия Гарибашвили с исполнительным директором Инвестиционного управления Катара Мансур бин Ибрагим Аль-Махмудом.
Встреча прошли в рамках визита Гарибашвили в Катар, где он принимает участие в ежегодном экономическом форуме.
"На встрече была выражена готовность к развитию различных инвестиционных проектов. По словам премьера, в Грузии благоприятный инвестиционный климат и страна имеет стратегическое расположение", - говорится в сообщении пресс-службы грузинского премьера.
Глава грузинского правительства поблагодарил исполнительного директора Инвестиционного управления Катара за встречу и выразил надежду на более тесное сотрудничество в будущем.
В рамках визита премьер также встретился с председателем Ассоциации катарских бизнесменов Шейх Фейсалом бин Касим Аль-Тани. На встрече стороны рассмотрели сотрудничество между Грузией и Катаром в сфере экономики, торговли и инвестиций.
Шейх Фейсалом бин Касимом Аль-Тани выразил готовность в блажащем будущем посетить Грузию и на месте изучить инвестиционный потенциал страны.
После завершения встречи премьер-министр и председатель Ассоциации катарских бизнесменов торжественно открыли уголок Грузии в музее Шейха Фейсал бин Касим Аль-Тани.
Грузинская секция расположена в музее на наглядном месте, где выставлены грузинские национальные и исторические экспонаты.
Как отмечено в сообщении пресс-службы правительства, открытие постоянно действующей секции в одном из самых примечательных музеев Катара и размещение грузинских экспонатов внесет значительный вклад в популяризацию грузинской культуры, истории и искусства в Катаре.