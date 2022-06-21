https://sputnik-georgia.ru/20220621/katarskie-biznesmeny-interesuyutsya-potentsialom-gruzii-267702326.html

Катарские бизнесмены интересуются потенциалом Грузии

Катарские бизнесмены интересуются потенциалом Грузии

Глава Ассоциации катарских бизнесменов в ближайшем будущем посетит Грузию 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T19:41+0400

2022-06-21T19:41+0400

2022-06-21T19:41+0400

экономика

грузия

новости

катар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0a/251991123_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ee09e147bd672097cf25f1bac68e8c0d.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Инвестиционная среда Грузии, а также перспектива превращения страны в финансовый центр были рассмотрены на встрече премьера Грузии Ираклия Гарибашвили с исполнительным директором Инвестиционного управления Катара Мансур бин Ибрагим Аль-Махмудом.Встреча прошли в рамках визита Гарибашвили в Катар, где он принимает участие в ежегодном экономическом форуме.Глава грузинского правительства поблагодарил исполнительного директора Инвестиционного управления Катара за встречу и выразил надежду на более тесное сотрудничество в будущем.В рамках визита премьер также встретился с председателем Ассоциации катарских бизнесменов Шейх Фейсалом бин Касим Аль-Тани. На встрече стороны рассмотрели сотрудничество между Грузией и Катаром в сфере экономики, торговли и инвестиций.Шейх Фейсалом бин Касимом Аль-Тани выразил готовность в блажащем будущем посетить Грузию и на месте изучить инвестиционный потенциал страны.После завершения встречи премьер-министр и председатель Ассоциации катарских бизнесменов торжественно открыли уголок Грузии в музее Шейха Фейсал бин Касим Аль-Тани.Грузинская секция расположена в музее на наглядном месте, где выставлены грузинские национальные и исторические экспонаты.Как отмечено в сообщении пресс-службы правительства, открытие постоянно действующей секции в одном из самых примечательных музеев Катара и размещение грузинских экспонатов внесет значительный вклад в популяризацию грузинской культуры, истории и искусства в Катаре.

катар

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, новости, катар