https://sputnik-georgia.ru/20220621/keti-topuriya-predstavila-svoy-prodyuserskiy-proekt-tasso-267697172.html
Кети Топурия представила свой продюсерский проект TASSO
Кети Топурия представила свой продюсерский проект TASSO
Отныне Кети Топурия не только успешная певица и дизайнер, но и музыкальный продюсер 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T18:41+0400
2022-06-21T18:41+0400
2022-06-21T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Солистка популярной российско-казахстанской группы A'Studio Кети Топурия представила свой первый продюсерский проект TASSO.Подопечной Кети стала 17-летняя TASSO. Это начинающая артистка из Грузии, успешно совмещающая в себе певицу и блогера. Девушка уже презентовала свою дебютную песню под названием "Каприз" и видеоклип на композицию. Автор музыки - Гига Квенетадзе, слов - Инесса Каминская."Очень необычный и красивый клип. Вокал-космос", "Очень понравилось! Мне кажется, что у певицы больше будущее! Восходящая звезда российской эстрады", "Песня бомба, исполнение супер, певица божественнa", - пишут довольные интернет-пользователи."Мы презентовали мой продюсерский музыкальный проект - TASSO. Девочка, которая покорила меня своим тембром, тем, как чувствует музыку, пониманием того, кто ты есть и что ты хочешь сказать своим творчеством - без этого никуда. В тебе есть все качества, чтобы стать большим артистом, а я всегда буду рядом", - написала Топурия в соцсети.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кети топурия, грузия, культура, новости, гига квенетадзе, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес
Кети Топурия представила свой продюсерский проект TASSO
Отныне Кети Топурия не только успешная певица и дизайнер, но и музыкальный продюсер
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Солистка популярной российско-казахстанской группы A'Studio Кети Топурия представила свой первый продюсерский проект TASSO.
Подопечной Кети стала 17-летняя TASSO. Это начинающая артистка из Грузии, успешно совмещающая в себе певицу и блогера.
Девушка уже презентовала свою дебютную песню под названием "Каприз" и видеоклип на композицию. Автор музыки - Гига Квенетадзе, слов - Инесса Каминская.
"Очень необычный и красивый клип. Вокал-космос", "Очень понравилось! Мне кажется, что у певицы больше будущее! Восходящая звезда российской эстрады", "Песня бомба, исполнение супер, певица божественнa", - пишут довольные интернет-пользователи.
"Мы презентовали мой продюсерский музыкальный проект - TASSO. Девочка, которая покорила меня своим тембром, тем, как чувствует музыку, пониманием того, кто ты есть и что ты хочешь сказать своим творчеством - без этого никуда. В тебе есть все качества, чтобы стать большим артистом, а я всегда буду рядом", - написала Топурия в соцсети.