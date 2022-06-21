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Леонков об уничтожении Россией пункта с 50 генералами и офицерами ВСУ - видео
Леонков об уничтожении Россией пункта с 50 генералами и офицерами ВСУ - видео
Вооруженные силы России нанесли удар ракетами "Калибр" по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, ликвидировав десятки офицеров и... 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T18:53+0400
2022-06-21T18:53+0400
2022-06-21T19:03+0400
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экспертное мнение
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В чем сложность проведения таких операций и почему они необходимы? Зачем Киев продолжает военные действия? Почему Запад больше не верит в возможность хоть каких-то успехов на Украине? Обо всем этом, а также в целом о ситуации в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, видео
Леонков об уничтожении Россией пункта с 50 генералами и офицерами ВСУ - видео
18:53 21.06.2022 (обновлено: 19:03 21.06.2022)
Вооруженные силы России нанесли удар ракетами "Калибр" по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, ликвидировав десятки офицеров и генералов. Об этом заявило Минобороны РФ
В чем сложность проведения таких операций и почему они необходимы? Зачем Киев продолжает военные действия? Почему Запад больше не верит в возможность хоть каких-то успехов на Украине? Обо всем этом, а также в целом о ситуации в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.