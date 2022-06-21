https://sputnik-georgia.ru/20220621/leonkov-ob-unichtozhenii-rossiey-punkta-s-50-generalami-i-ofitserami-vsu---video-267704537.html

Леонков об уничтожении Россией пункта с 50 генералами и офицерами ВСУ - видео

Леонков об уничтожении Россией пункта с 50 генералами и офицерами ВСУ - видео

Вооруженные силы России нанесли удар ракетами "Калибр" по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, ликвидировав десятки офицеров и... 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T18:53+0400

2022-06-21T18:53+0400

2022-06-21T19:03+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

экспертное мнение

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В чем сложность проведения таких операций и почему они необходимы? Зачем Киев продолжает военные действия? Почему Запад больше не верит в возможность хоть каких-то успехов на Украине? Обо всем этом, а также в целом о ситуации в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, видео