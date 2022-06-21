https://sputnik-georgia.ru/20220621/minkult-gruzii-budet-sodeystvovat-razvitiyu-inklyuzivnogo-iskusstva-267694228.html

Минкульт Грузии будет содействовать развитию инклюзивного искусства

Минкульт Грузии будет содействовать развитию инклюзивного искусства

Цель инициативы - обеспечение равных возможностей для участия артистов с ОВЗ в культурной жизни 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T16:40+0400

2022-06-21T16:40+0400

2022-06-21T16:40+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

грузия

новости

общество

лица с овз

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс для содействия инклюзивным проектам искусства.Бюджет конкурса составляет 120 тысяч лари (более 41 тысячи долларов). Принимать участие могут зарегистрированные в Грузии юридические лица. На конкурс представить можно только один проект.К слову, данный конкурс проводился и в 2021 году. Его бюджет составлял 97 тысяч лари (более 33 тысяч долларов). Тогда министерство приняло 20 конкурсных заявок, откуда было выбрано четыре проекта. Всего в проектах было занято 137 человек, отсюда 66 – лица с ограниченными возможностями.Конкурсные заявки принимаются в материальном виде до 30 июня 2022 года, 12:00 часов, в министерстве по адресу: г. Тбилиси, ул. Набережная, 4. Или в электронном виде на официальной электронной почте министерства: info@culture.gov.ge.Информация о проектах-победителях будет опубликована не позднее 13 июля.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, общество, лица с овз