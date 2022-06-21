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Мир ждет "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС – Business Insider

Мир ждет "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС – Business Insider

Единственной надеждой на снижение цен на ресурс станут "безумно" высокие процентные ставки по кредитам, утверждает эксперт 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T11:29+0400

2022-06-21T11:29+0400

2022-06-21T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Введение Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть станет причиной "безумно тяжелого" летнего сезона на мировых рынках, пишет Business Insider со ссылкой на аналитика Виктора Катона.При этом авторы BI считают, что попытки лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов не возымели ожидаемого эффекта."Как раз наоборот: сейчас Россия экспортирует больше нефти, чем до начала конфликта на Украине, а благодаря стремительно растущим ценам страна получает примерно 20 миллиардов долларов в месяц от зарубежных покупателей", – пишет Business Insider.Так, опрошенные изданием эксперты считают, что снижение предложения из России и высокий спрос могут привести к дальнейшему росту цен на нефть с учетом оживления туристической сферы после пандемии.Западный мир усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды покинули страну. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.

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