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Мир ждет "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС – Business Insider
Мир ждет "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС – Business Insider
Единственной надеждой на снижение цен на ресурс станут "безумно" высокие процентные ставки по кредитам, утверждает эксперт 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T11:29+0400
2022-06-21T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Введение Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть станет причиной "безумно тяжелого" летнего сезона на мировых рынках, пишет Business Insider со ссылкой на аналитика Виктора Катона.При этом авторы BI считают, что попытки лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов не возымели ожидаемого эффекта."Как раз наоборот: сейчас Россия экспортирует больше нефти, чем до начала конфликта на Украине, а благодаря стремительно растущим ценам страна получает примерно 20 миллиардов долларов в месяц от зарубежных покупателей", – пишет Business Insider.Так, опрошенные изданием эксперты считают, что снижение предложения из России и высокий спрос могут привести к дальнейшему росту цен на нефть с учетом оживления туристической сферы после пандемии.Западный мир усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды покинули страну. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, в мире, москва, украина, россия
Мир ждет "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС – Business Insider
Единственной надеждой на снижение цен на ресурс станут "безумно" высокие процентные ставки по кредитам, утверждает эксперт
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik.
Введение Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть станет причиной "безумно тяжелого" летнего сезона на мировых рынках, пишет
Business Insider со ссылкой на аналитика Виктора Катона.
В частности, Катон утверждает, что единственной надеждой на снижение цен на ресурс станут "безумно" высокие процентные ставки по кредитам. "Прямым эффектом в ближайшее время станет безумно трудное и безумно напряженное лето", – отметил Катона.
При этом авторы BI считают, что попытки лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов не возымели ожидаемого эффекта.
"Как раз наоборот: сейчас Россия экспортирует больше нефти, чем до начала конфликта на Украине, а благодаря стремительно растущим ценам страна получает примерно 20 миллиардов долларов в месяц от зарубежных покупателей", – пишет Business Insider.
Так, опрошенные изданием эксперты считают, что снижение предложения из России и высокий спрос могут привести к дальнейшему росту цен на нефть с учетом оживления туристической сферы после пандемии.
Западный мир усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды покинули страну. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.