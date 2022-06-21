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Несовершеннолетняя пропала на востоке Грузии
Несовершеннолетняя пропала на востоке Грузии
По информации местных жителей, несовершеннолетняя приехала погостить к одной из местных семей 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T20:47+0400
2022-06-21T20:47+0400
2022-06-21T20:48+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В селе Сасирети Каспского муниципалитета на востоке Грузии пропала 14-летняя девочка.По информации телеканала "Рустави 2", к поискам в селе подключились сотрудники правоохранительных органов.По информации местных жителей, несовершеннолетняя приехала погостить к одной из местных семей. Подросток осталась одна во дворе дома, когда же представители семьи вернулись, девочку не обнаружили.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Несовершеннолетняя пропала на востоке Грузии
20:47 21.06.2022 (обновлено: 20:48 21.06.2022)
По информации местных жителей, несовершеннолетняя приехала погостить к одной из местных семей
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В селе Сасирети Каспского муниципалитета на востоке Грузии пропала 14-летняя девочка.
По информации телеканала "Рустави 2", к поискам в селе подключились сотрудники правоохранительных органов.
По информации местных жителей, несовершеннолетняя приехала погостить к одной из местных семей. Подросток осталась одна во дворе дома, когда же представители семьи вернулись, девочку не обнаружили.