https://sputnik-georgia.ru/20220621/nesovershennoletnyaya-propala-na-vostoke-gruzii-267707937.html

Несовершеннолетняя пропала на востоке Грузии

Несовершеннолетняя пропала на востоке Грузии

По информации местных жителей, несовершеннолетняя приехала погостить к одной из местных семей 21.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В селе Сасирети Каспского муниципалитета на востоке Грузии пропала 14-летняя девочка.По информации телеканала "Рустави 2", к поискам в селе подключились сотрудники правоохранительных органов.По информации местных жителей, несовершеннолетняя приехала погостить к одной из местных семей. Подросток осталась одна во дворе дома, когда же представители семьи вернулись, девочку не обнаружили.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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