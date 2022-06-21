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Поэмы Важа-Пшавела перевели на азербайджанский язык

Поэмы Важа-Пшавела перевели на азербайджанский язык

Теперь в Азербайджане познакомятся с одними из самых выдающихся произведеними Пшавела 21.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборник с тремя культовыми поэмами известного грузинского писателя Важа-Пшавела перевели на азербайджанский язык, говорится в сообщении Дома писателей Грузии.Поэмы "Змеед" (1901), "Гость и хозяин" (1893) и "Алуда Кетелаури" (1888) были выпущены одной книгой в издательстве AZ.DTM TARCUMA Publishing House при поддержке Дома писателей. Над переводом работал Имир Мемедли (Imir Memmedli).Грузинский писатель Лука Павлович Разикашвили, более известный под псевдонимом Важа-Пшавела — автор 36-ти поэм, около 400 стихотворений, а также пьес, рассказов, многочисленных статей. В историю грузинской литературы вошел как один из самых талантливых писателей XIX века.Важа-Пшавела показал этнографически точные картины жизни горцев и в то же время воспроизвел мир мифологических представлений. В своих произведениях поэт обращался к героическому прошлому своего народа, поднимал проблемы взаимоотношений человека и общества, человека и природы, любви и обязанности перед народом. Он мастерски использовал все богатство народного языка.

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важа пшавела, культура, новости, грузия, азербайджан, грузинская литература