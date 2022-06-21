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Поэмы Важа-Пшавела перевели на азербайджанский язык
Поэмы Важа-Пшавела перевели на азербайджанский язык
Теперь в Азербайджане познакомятся с одними из самых выдающихся произведеними Пшавела 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T20:01+0400
2022-06-21T20:01+0400
2022-06-21T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборник с тремя культовыми поэмами известного грузинского писателя Важа-Пшавела перевели на азербайджанский язык, говорится в сообщении Дома писателей Грузии.Поэмы "Змеед" (1901), "Гость и хозяин" (1893) и "Алуда Кетелаури" (1888) были выпущены одной книгой в издательстве AZ.DTM TARCUMA Publishing House при поддержке Дома писателей. Над переводом работал Имир Мемедли (Imir Memmedli).Грузинский писатель Лука Павлович Разикашвили, более известный под псевдонимом Важа-Пшавела — автор 36-ти поэм, около 400 стихотворений, а также пьес, рассказов, многочисленных статей. В историю грузинской литературы вошел как один из самых талантливых писателей XIX века.Важа-Пшавела показал этнографически точные картины жизни горцев и в то же время воспроизвел мир мифологических представлений. В своих произведениях поэт обращался к героическому прошлому своего народа, поднимал проблемы взаимоотношений человека и общества, человека и природы, любви и обязанности перед народом. Он мастерски использовал все богатство народного языка.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
важа пшавела, культура, новости, грузия, азербайджан, грузинская литература
Поэмы Важа-Пшавела перевели на азербайджанский язык
Теперь в Азербайджане познакомятся с одними из самых выдающихся произведеними Пшавела
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборник с тремя культовыми поэмами известного грузинского писателя Важа-Пшавела перевели на азербайджанский язык, говорится в сообщении Дома писателей Грузии.
Поэмы "Змеед" (1901), "Гость и хозяин" (1893) и "Алуда Кетелаури" (1888) были выпущены одной книгой в издательстве AZ.DTM TARCUMA Publishing House при поддержке Дома писателей. Над переводом работал Имир Мемедли (Imir Memmedli).
Грузинский писатель Лука Павлович Разикашвили, более известный под псевдонимом Важа-Пшавела — автор 36-ти поэм, около 400 стихотворений, а также пьес, рассказов, многочисленных статей. В историю грузинской литературы вошел как один из самых талантливых писателей XIX века.
Важа-Пшавела показал этнографически точные картины жизни горцев и в то же время воспроизвел мир мифологических представлений.
В своих произведениях поэт обращался к героическому прошлому своего народа, поднимал проблемы взаимоотношений человека и общества, человека и природы, любви и обязанности перед народом. Он мастерски использовал все богатство народного языка.