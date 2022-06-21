https://sputnik-georgia.ru/20220621/politolog-o-tom-kak-rossiya-otvetit-na-zapret-litvoy-tranzita-v-kaliningrad---video-267704978.html

Политолог о том, как Россия ответит на запрет Литвой транзита в Калининград - видео

Политолог о том, как Россия ответит на запрет Литвой транзита в Калининград - видео

Литва заявила о прекращении транзита через свою территорию в Калининградскую область и из нее товаров, попавших под санкции Евросоюза. Что будет дальше и чего... 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T19:05+0400

2022-06-21T19:05+0400

2022-06-21T19:18+0400

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Реакция России на такие действия будет жесткой, а если руководство стран Балтии продолжит антироссийские провокации, то может последовать и военный ответ, считает шеф-редактор "Sputnik Литва", политолог Марат Касем. Подробнее смотрите в его полном интервью для "Sputnik на русском".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, экспертное мнение, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, калининград, видео