https://sputnik-georgia.ru/20220621/politolog-o-tom-kak-rossiya-otvetit-na-zapret-litvoy-tranzita-v-kaliningrad---video-267704978.html
Политолог о том, как Россия ответит на запрет Литвой транзита в Калининград - видео
Политолог о том, как Россия ответит на запрет Литвой транзита в Калининград - видео
Литва заявила о прекращении транзита через свою территорию в Калининградскую область и из нее товаров, попавших под санкции Евросоюза. Что будет дальше и чего... 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T19:05+0400
2022-06-21T19:05+0400
2022-06-21T19:18+0400
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Реакция России на такие действия будет жесткой, а если руководство стран Балтии продолжит антироссийские провокации, то может последовать и военный ответ, считает шеф-редактор "Sputnik Литва", политолог Марат Касем. Подробнее смотрите в его полном интервью для "Sputnik на русском".
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видео, экспертное мнение, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, калининград, видео
Политолог о том, как Россия ответит на запрет Литвой транзита в Калининград - видео
19:05 21.06.2022 (обновлено: 19:18 21.06.2022)
Литва заявила о прекращении транзита через свою территорию в Калининградскую область и из нее товаров, попавших под санкции Евросоюза. Что будет дальше и чего ждать от России в ответ? Смотрите видео
Реакция России на такие действия будет жесткой, а если руководство стран Балтии продолжит антироссийские провокации, то может последовать и военный ответ, считает шеф-редактор "Sputnik Литва", политолог Марат Касем. Подробнее смотрите в его полном интервью для "Sputnik на русском
".