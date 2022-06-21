https://sputnik-georgia.ru/20220621/postnye-dni-v-iyule-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-267688559.html
Постные дни в июле 2022: что можно и нельзя есть по дням
Постные дни в июле 2022: что можно и нельзя есть по дням
В июле продолжается Петров или Петровский пост, начавшийся 20 июня - он готовит верующих ко дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, который ежегодно празднуют 12 июля
2022-06-21T14:36+0400
2022-06-21T14:36+0400
2022-06-21T14:36+0400
справки
общество
религия
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О постных днях в июле, что можно и нельзя есть по дням во второй летний месяц, читайте в материале Sputnik Грузия.Постные дни в июле 2022По церковному календарю Петровский пост продлится по 11 июля включительно – первый летний пост не такой строгий, как Великий и Успенский.В третью, четвертую и пятую неделю июля верующие будут поститься только по средам и пятницам. Постный день в среду установлен, как воспоминание о предательстве Иуды, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.Постные дни в июле выпадают на 1-11, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 числа.В православии по строгости есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи, сухоядение, горячая еда без масла, горячая пища с растительным маслом и вкушение рыбы. Соблюдать более строгую степень поста в определенные постные дни, чем установлено, можно с благословения священника.В постные дни верующие в первую очередь заботятся об очищении души и помыслов. А для этого необходимо молиться, по возможности посещать церковные службы и делать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.Что можно и нельзя естьВ постные дни в июле нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В июле в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.Строго поститься нельзя тяжелобольным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет.Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , общество, религия
Постные дни в июле 2022: что можно и нельзя есть по дням
В июле продолжается Петров или Петровский пост, начавшийся 20 июня – он готовит верующих ко дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, который ежегодно празднуют 12 июля
О постных днях в июле, что можно и нельзя есть по дням во второй летний месяц, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Постные дни в июле 2022
По церковному календарю Петровский пост продлится по 11 июля включительно – первый летний пост не такой строгий, как Великий и Успенский.
В третью, четвертую и пятую неделю июля верующие будут поститься только по средам и пятницам. Постный день в среду установлен, как воспоминание о предательстве Иуды, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.
Постные дни в июле выпадают на 1-11, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 числа.
В православии по строгости есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи, сухоядение, горячая еда без масла, горячая пища с растительным маслом и вкушение рыбы. Соблюдать более строгую степень поста в определенные постные дни, чем установлено, можно с благословения священника.
В постные дни верующие в первую очередь заботятся об очищении души и помыслов. А для этого необходимо молиться, по возможности посещать церковные службы и делать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.
Что можно и нельзя есть
В постные дни в июле нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В июле в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.
В определенные постные дни в июле можно также есть рыбу и рыбные продукты. В частности, в июле рыбу можно есть 2-5, 7, 9-11, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 числа.
Строго поститься нельзя тяжелобольным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет.
Материал подготовлен на основе открытых источников