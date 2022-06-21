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Премьер Грузии планирует посетить Казахстан в июле

Премьер Грузии планирует посетить Казахстан в июле

Лидеры Грузии и Казахстана обсудили перспективы развития отношений двух стран 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T16:55+0400

2022-06-21T16:55+0400

2022-06-21T16:55+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили готов посетить Казахстан в конце июля, об этом было заявлено в ходе встречи Гарибашвили с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Дохе, сообщает пресс-служба правительства.Глава грузинского правительства находится с визитом в Катаре, где принимает участие в ежегодном экономическом форуме.В ходе встречи лидеры Грузии и Казахстана обсудили перспективы развития отношений двух стран. Президент Казахстана отметил важность совместной работы в сфере грузоперевозок между двумя странами через порты Актау и Курык, а также Батумский морской порт.Также были отмечены дружеские отношения, установившиеся между Грузией и Казахстаном, и выражена готовность к дальнейшему углублению сотрудничества. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении лет был одним из крупных инвесторов Грузии. Эта среднеазиатская страна вкладывала деньги в сферы энергетики и туризма. Товарооборот между странами в январе-марте 2022 года составил 29,5 миллиона долларов, при этом экспорт в Казахстан вырос на 149,7% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года, и составил 23,7 миллиона долларов.

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новости, грузия, политика, казахстан, батумский морской порт, ираклий гарибашвили, катар