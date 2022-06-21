https://sputnik-georgia.ru/20220621/skonchalsya-uchastnik-golosa-pevets-levan-kbilashvili-267707192.html

Скончался участник "Голоса" певец Леван Кбилашвили

Скончался участник "Голоса" певец Леван Кбилашвили

В последние годы Кбилашвили активно строил сольную карьеру в Москве 21.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинский певец, участник российского вокального проекта "Голос" Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-ом году жизни.Леван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. Наставником Левана на проекте был его соотечественник, известный композитор и продюсер Константин Меладзе.После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Выступал с популярной певицей Любовью Успенской. Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России.

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леван кбилашвили, константин меладзе, любовь успенская, москва, новости, грузия, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес