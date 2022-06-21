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Скончался участник "Голоса" певец Леван Кбилашвили
Скончался участник "Голоса" певец Леван Кбилашвили
В последние годы Кбилашвили активно строил сольную карьеру в Москве 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T20:23+0400
2022-06-21T20:23+0400
2022-06-21T20:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинский певец, участник российского вокального проекта "Голос" Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-ом году жизни.Леван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. Наставником Левана на проекте был его соотечественник, известный композитор и продюсер Константин Меладзе.После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Выступал с популярной певицей Любовью Успенской. Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России.
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леван кбилашвили, константин меладзе, любовь успенская, москва, новости, грузия, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес
Скончался участник "Голоса" певец Леван Кбилашвили
20:23 21.06.2022 (обновлено: 20:47 21.06.2022)
В последние годы Кбилашвили активно строил сольную карьеру в Москве
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинский певец, участник российского вокального проекта "Голос" Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-ом году жизни.
Леван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. Наставником Левана на проекте был его соотечественник, известный композитор и продюсер Константин Меладзе.
После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Выступал с популярной певицей Любовью Успенской.
Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России.