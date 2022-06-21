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Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и его творчество
Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и его творчество
21 июня 2022 года исполняется 60 лет с дня рождения легендарной фигуры русского рока – Виктора Цоя 21.06.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание фактов из жизни музыканта, творчество которого актуально и в наше время
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тесты, интерактив, тесты

Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и его творчество

15:13 21.06.2022
© photo: Sputnik / Galina Kmit / Перейти в фотобанкЛидер рок-группы "Кино" Виктор Цой
Лидер рок-группы Кино Виктор Цой - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
© photo: Sputnik / Galina Kmit
/
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21 июня 2022 года исполняется 60 лет с дня рождения легендарной фигуры русского рока – Виктора Цоя
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание фактов из жизни музыканта, творчество которого актуально и в наше время
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