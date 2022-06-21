https://sputnik-georgia.ru/20220621/test-naskolko-khorosho-vy-znaete-viktora-tsoya-i-ego-tvorchestvo-267691638.html

Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и его творчество

Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и его творчество

21 июня 2022 года исполняется 60 лет с дня рождения легендарной фигуры русского рока – Виктора Цоя 21.06.2022, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание фактов из жизни музыканта, творчество которого актуально и в наше время

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тесты, интерактив, тесты