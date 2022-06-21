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Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и его творчество
Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и его творчество
21 июня 2022 года исполняется 60 лет с дня рождения легендарной фигуры русского рока – Виктора Цоя 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T15:13+0400
2022-06-21T15:13+0400
2022-06-21T15:13+0400
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание фактов из жизни музыканта, творчество которого актуально и в наше время
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MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и его творчество
21 июня 2022 года исполняется 60 лет с дня рождения легендарной фигуры русского рока – Виктора Цоя
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание фактов из жизни музыканта, творчество которого актуально и в наше время