https://sputnik-georgia.ru/20220621/v-tbilisi-chasti-rayonov-vremenno-otklyuchat-elektroenergiyu-267640550.html

В Тбилиси части районов временно отключат электроэнергию

В Тбилиси части районов временно отключат электроэнергию

"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 21.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Части Тбилиси подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением различных работ 21 июня, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Самгори в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей Нижней Алексеевки, ул. Чичинадзе, Чилашили, Джавахети, Санадзе, Пагава, Озаани, Борцов за единство Грузии, Майсурадзе, Хомлели, Триалети, Юмашева и Шуамта.В Исанском районе света с 10:00 до 18:00 не будет у населения пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Доеси, Зурабишвили, Кошковани, Дзевери, Цуцхвати, Качинского, Ацкури и Каспи.В Крцаниси в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Крцаниси, Кацитадзе и Горгасали.В районе Мтацминда сбои в подаче электроэнергии ожидаются с 10:00 до 18:00 на пр. Руставели (частично), ул. Грибоедова, Вирсаладзе и Алекси-Месхишвили.В Глданском районе с 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей III, VII, VIII микрорайонов Глданского массива, села Глдани (частично), ул. Хизанишвили, Каландадзе, Батонишвили, Гогиашвили, Кобахидзе, Тетри тба и Гваладзе.В Ваке ограничение электроэнергии с 10:00 до 17:00 коснется жителей ул. Клдиашвили, Мцхета, Героев Марухи, Тициана Табидзе, Абашели, Размадзе, Аракишвили, Ираклия Абашидзе и Шошитаишвили.В районе Дидубе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей пр. Робакидзе (частично). В Сабуртало с 11:00 до 15:00 света не будет у жителей ул. Политковской, Иоселиани и Святого мученика Василиско.В Надзаладевском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 16:00 ограничения коснутся жителей Фруктово-саженцевого хозяйства, территории прилегающей к Тбилисскому морю, ул. Худадова, Ахалмоцамета, Кехви, Андроникашвили, Иванишвили-Демурия, Интерната, Жордания, Замтриани, Шервашидзе, Беташвили и Адамия.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси